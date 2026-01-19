БМВ с двама младежи, на 16 и 18 г., прехвърча през 2-метрова ограда и се обърна по таван на бул. „Европа” в Сандански, отърваха се с травми и порезни рани

В навечерието на Антоновден, на 16 януари малко след 23.00 ч., на пътния участък от жп гарата в посока бул. „Европа” в Сандански двама младежи оцеляха на косъм след катастрофа. Лек автомобил БМВ Х3 изхвърчал от пътното платно и се приземил по таван след превъртане пред входа на хотел „Сити” в курортния град.

Първоначалната версия е, че лекият автомобил, който е бил управляван от 18-годишния В.А. от с. Поленица, е самокатастрофирал.

След като БМВ-то преминава през оградата, която е 2 метра, се преобръща по таван пред входа на сградата. 16-годишното момиче, което се е возило на предната дясна седалка, е изхвърчало през стъклото на дясната врата и е с прорезна рана на главата, транспортирано е по спешност за болницата в Петрич.

На място е изпратен дежурен екип на Спешна помощ и дежурен екип на РУ – Сандански. Водачът на автомобила е бил с травми по тялото, без сериозни наранявания.

Коментарите на свидетелите са, че и двамата пострадали в катастрофата са имали ангел хранител в деня на св. Антоний. „При такъв инцидент, когато автомобилът в движение се преобърне и падне по капак, си е чисто чудо, че няма загинали”, каза свидетелят на катастрофата Владимир Илиев.

В процес на установяване е причината за катастрофата и дали водачът на автомобила и спътничката му са били с поставени колани. Сред тиражираните версии е, че катастрофиралият автомобил е участвал в гонка с друга кола, то това е в процес на установяване от органите на реда. Иззети са камерите от хотелския комплекс.

Автомобилът вчера бе изведен от мястото на катастрофата. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на причината за възникване на инцидента продължават.

ЛИДИЯ МАНЕВА