Сред председателите на ОбС само Севдалина Траянова от Кресна е инвестирала в земя, 3-ма от колегите й без пукнат лев спестявания

БМВ-то е любимата марка на кметовете в Пиринско, показва справка в имотните им декларации за 2024 г. В семейните им гаражи са влезли общо 3 „бавареца“ и само по 1 кола с марките „Мерцедес” и „Шкода”.

Шкодата всъщност е най-скъпа – 84 655 лв., и е придобивка на Мартина Баненска, съпругата на кмета на Банско Стойчо Баненски. Колата е на лизинг и е излязла с 6500 лв. по-евтино, за колкото кметшата е продала старото „Мицубиши Паджеро”. Миналата година дамата е харчила нашироко, защото е купила и апартамент в София – 77 кв. м. за приличните 205 000 лв. Като произход на парите са посочени продажба на наследствени имоти и дивиденти. Мартина Баненска има още 45 000 лв. налични и 27 000 лв. в банка. Съпругът й, който всъщност е описал всичките тези имоти и средства на половинката си в собствената си декларация, се е задоволил като свои спестявания да посочи само 82 000 лв. и 15 000 долара в банка, както и това, че връща кредит от 16 797 лв.

Заплатата на Баненски е 63 361 лв., а за съпругата си е декларирал 146 700 лв. необлагаеми доходи от дивиденти и продажба на имущество.

Радослав Ревански, кмет на Белица, е със 152 000 в лв. и евро в банка, а съпругата му Саня е спестила 64 453 лв. Тя има годишен приход от 9398 лв. и дялове в асеновградската „Естанемакестейт“ ООД, а съпругът й е вкарал в къщата 59 834 лв. от заплата.

Благоевградският кмет Методи Байкушев, който преди това беше адвокат, е с налични 76 000 в лв. и евро, но със съпругата му Радмила дължат 175 000 лв. за лизинг и неплатена покупна цена по нотариален акт. Неговата заплата е най-висока сред колегите му в Благоевградска област – 84 022 лв., срещу скромния приход на съпругата му от едва 12 000 лв. за годината.

Без придобивки и със сравнително скромни спестявания е и кметът на Гоце Делчев Владимир Москов. В банка той държи 28 000 в лв. и евро, а съпругата му Мария е със спестявания от 17 000 лв. Москов връща кредит от 57 400 лв. със заплатата от 67 5141 лв. и пенсията му от 9428 лв., а съпругата му е подпомогнала бюджета с 36 000 лв.

Декларацията на Феим Иса, кметът на Гърмен, е само с попълнена графа за годишна заплата, възлизаща на 54 366 лв.

Кресненският управник Николай Георгиев е единственият „строител“ сред общинските кметове – построил е в с. Горна Брезница пристройка от 111 кв. м, която му е излязла 170 000 лв. С Илияна Георгиева имат налични 35 000 лв., а в банка държат 52 000 лв. Кметът има вземане от 76 500 лв., но и 3 кредита и 1 овърдрафт за 124 000 лв. Заплатата му е 59 081 лв., а на половинката му – 42 000 лв.

Кратка е и декларацията на петричкия кмет Димитър Бръчков: 37 666 лв. в банка, 62 166 лв. приход от заплата и 15 300 лв. от наеми.

И разложкият управник Красимир Герчев не е пазарувал нищо през 2024 г. Със съпругата Ирина имат 27 000 лв. налични и 27 500 лв. в банка. Неговата заплата е 64 551 лв., нейните приходи възлизат на 31 000 лв.

Ново БМВ, купено от съпругата му Благовеста за 28 000 лв., е отчел в декларацията си кметът на Сандански Атанас Стоянов. Дамата се е отървала от предишната кола, продавайки я за 9900 лв. Стоянов плаща остатък от 27 500 лв. от банков заем със заплата от 78 282 лв., а съпругата му е с годишен приход от 51 568 лв.

Новият кметски „Мерцедес” е всъщност на старо купен за 800 лв., и се води фирмен на Емине Мехмедова. Тя и съпругът й – кметът на Сатовча Арбен Мименов, имат 26 000 лв. налични, връщат кредит от 91 200 лв., а годишните им приходи са 67 104 лв. от заплатата на кмета и 43 000 лв. на Емине.

Градоначалникът на Симитли Апостол Апостолов традиционно е подал празна декларация – единствено с посочена заплата от 50 489 лв.

Кметът на Струмяни Емил Илиев е малко по-обстоен – в отчета му пред контролните органи фигурира БМВ, купено миналата година за 8000 лв., както и ипотечен кредит от 92 000 лв. Кметското годишно възнаграждение е в размер на 41 057 лв., а на съпругата му – 11 725 лв.

Декларацията на хаджидимовския кмет Людмил Терзиев е доста по-подробна, но пълна със стари имоти – наследени отдавна къща с двор и производствени помещения в Хаджидимово. В банка той е скътал 60 000 лв., а с Виолета Терзиева връщат кредит от 347 000 лв. Неговата заплата е най-ниската сред кметските в Благоевградска област – едва 31 781 лв., към които Терзиев е добавил 10 800 лв. от наеми.

Мехмед Вакльов е броил най-много пари за новото си БМВ – 33 000 лв., от които 9700 лв. са дошли от продажбата на предишния му баварец. 315 000 лв. налични, кредит от 20 205 лв., годишна кметска заплата от 51 207 лв. и приход от съпругата му в размер на 26 611 лв. са другите суми в годишната декларация на Вакльов.

От председателите на общинските съвети в областта 2024 е била имотна единствено за Севдалина Траянова, която ръководи съветниците в Кресна и е управител на един от социалните центрове в общината. Траянова е инвестирала повече от 84 000 лв. в покупката на 198 дка ливади в с. Клепало. Държи 182 000 лв. на влог, а от двете заплати и стопанска дейност си е докарала 88 500 лв.

Не е била напълно празна годината и за колегата й в Гърмен Мустафа Узун, който си е купил с пари от заплата „Хюндай” за 25 000 лв. и мотоциклет за 5000 лв. Водят се служебни – на фирмата му „Узунов-АМ“ ЕООД, а кредитът му е от 20 000 лв.

Спестяванията на останалите ОбС председатели са 118 000 в лв. и евро на Ибрахим Карафеиз в Якоруда, 74 800 лв. на Мехмед Имамов от Хаджидимово, 61 000 лв. на Стефан Хаджиев от Сатовча, 16 000 лв. на Георги Батев от Сандански, 91 000 лв. на Светла Данаилова от Петрич, 59 000 лв. на Мая Божинова от Кресна, 62 000 лв. на Иван Геров от Гоце Делчев, 215 000 лв. на Антоанета Богданова от Благоевград /парите са в сметка на съпруга й Марио, за когото е посочен годишен приход от 131 151 лв. плюс 54 163 лв. доходи от хазартни игри и 35 593 лв. от дивиденти/. Около 29 000 лв. има Димитър Русков от Банско.

Без всякакви спестявания са ОбС председателят на Белица Ахмед Ахмед, колегата му в Симитли Вилимир Александров, както и председателят на съвета в Разлог Иван Димитров, който е и със сериозен борч от 310 000 лв. по кредитна карта и цесия.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





