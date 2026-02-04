Бобошевското чудо Ал. Везенков и двама американци в националния отбор на България за европейските предквалификации

Бобошевското чудо Александър Везенков и двама американци влизат в списъка на селекционера на баскетболните национали на България Любомир Минчев за предквалификационните двубои за следващото европейско първенство след 3 г. Звездата на гръцкия гранд „Олимпиакос“ ще си партнира на паркета с натурализираните янки Коди Милър-Макинтайър, който играе за „Цървена звезда“, и Дий Бост, носещ екипа на катарския „Ал Араби“. Мачовете са насрочени за 27 февруари и 3 март, в тях трикольорите гостуват първо на Норвегия, а след това и на Армения. Наставникът Минчев събира избраниците си на лагер на 23 до 26 февруари в Ботевград, преди да отлетят за Скандинавския полуостров, откъдето директно летят за бившата съветска република. Завръщането на тима в родината е навръх националния празник 3 март. Нашите имат една победа в група „В“ за „Евробаскет-2029“, след като се наложиха при домакинството си срещу арменците с 98:88 в края на ноември м.г. Това им отрежда втората позиция в потока.

Разширената група от 25-има баскетболисти включва: Александър Везенков (Олимпиакос, Гърция), Коди Милър-Макинтайър (Цървена звезда), Дий Бост (Ал Араби, Катар), Деян Карамфилов, Мирослав Васов и Христо Бъчков (Рилски спортист), Константин Тошков, Димитър Димитров, Андрей Иванов и Илиян Пищиков (Балкан), Лъчезар Тошков (Миньор 2015), Мартин Русев и Павлин Иванов (Спартак Пл), Георги Герганов и Станислав Хинков (Ботев Вр), Александър Стоименов (Нови сад), Борислав Младенов (Виена), Иван Алипиев (Римини), Николай Стоянов и Цветомир Чернокожев (Черно море), Йордан Минчев (Кемниц, Германия), Николай Михайлов (Академик Бултекс), Симеон Лепичев (Пиаца Америна), Константин Костадинов (Андора) и Емил Стоилов (Сант Антони).

СТОЙЧО СТОИЦОВ