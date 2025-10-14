Боб с кисело зеле

Необходими продукти:

500 г бял боб

• 3 глави лук

• 6 с.л. олио

• 1/2 кисела зелка / или 1 буркан, който сте затворили от останалото от миналата зима зеле/

• червен пипер

Начин на приготвяне:

Бобът се сварява с две глави ситно нарязан лук и 3 с.л. олио. В друг съд се сварява ситно нарязаната зелка. Щом стане готова се прехвърля при сварения боб. Една глава ситно нарязан лук се запържва в 3 с.л. олио и малко червен пипер. Яденето се залива при запръжката и се разбърква. Ако има нужда се посолява. Оставя се да ври още десетина минути.

Ястието може да запечете и във фурна.

По-вкусно става ако се добавят свински пръжки. Те могат да се прибавят при запържването.