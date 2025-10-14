Боб с кисело зеле

Необходими продукти:
- 500 г бял боб
- • 3 глави лук
- • 6 с.л. олио
- • 1/2 кисела зелка / или 1 буркан, който сте затворили от останалото от миналата зима зеле/
- • червен пипер
Начин на приготвяне:
Бобът се сварява с две глави ситно нарязан лук и 3 с.л. олио. В друг съд се сварява ситно нарязаната зелка. Щом стане готова се прехвърля при сварения боб. Една глава ситно нарязан лук се запържва в 3 с.л. олио и малко червен пипер. Яденето се залива при запръжката и се разбърква. Ако има нужда се посолява. Оставя се да ври още десетина минути.
Ястието може да запечете и във фурна.
По-вкусно става ако се добавят свински пръжки. Те могат да се прибавят при запържването.