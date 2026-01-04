Боб с манатарки и зеленчуци в гювеч

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
боб – 400 г
манатарки – 200 – 250 г
лук – 1 глава
моркови – 2 бр.
червена чушка – 1 бр.
зелена чушка – 1 бр.
домати/доматено пюре – 150 – 200 г
чесън – 3 – 4 скилидки
олио – 3 – 4 с.л.
брашно – 3 с.л.
червен пипер – 1 ч.л.
пушен червен пипер – 1 ч.л.
чубрица – 1 – 2 ч.л.
джоджен – 2 ч.л.
сол – на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Подготовка на боба: Накиснете боба от предната вечер в студена вода. На сутринта го изплакнете, залейте с прясна вода и го кипнете за 10-15 минути.
Изхвърлете първата вода и варете боба до пълното му сваряване. След което прехвърлете боба в глинения гювеч.
Нарежете на ситно лука, скилидките чесън, морковите и двата вида чушки и ги задушете за няколко минути в сгорещеното олио.
Добавете доматите и гответе още няколко минути. Подправете зеленчуците с магданоз, червен пипер, чубрица и сол.
Разбъркайте и ги премахнете от огъня. Готовите зеленчуци добавете към боба.
Ако ползвате пресни манатарки, ги нарежете на едро. Ако са сушени, ги накиснете предварително в гореща вода за 20 минути, след което ги добавете заедно с течността (прецедена) в гювеча.
Налейте вода, колкото да покрие продуктите добре (около 2-3 пръста над тях). Добавете още малко олио, сол на вкус и пушеният червен пипер, разбъркайте и затворете с капака.
Сложете гювеча в студена фурна, за да не се спука. Включете на 180 градуса и печете за около 3-4 часа.
След като това време мине си направете брашняна каша – 3 с.л. брашно и вода.
Изсипете сместа в гърнето и го върнете във фурната за още 15-20 минути, за да се сгъсти и да хване лека коричка.
Бобът с манатарки е готов и можете да го сервирате поръсен с малко пресен магданоз./recepti.gotvach.bg