Боб с манатарки и зеленчуци в гювеч

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

боб – 400 г

манатарки – 200 – 250 г

лук – 1 глава

моркови – 2 бр.

червена чушка – 1 бр.

зелена чушка – 1 бр.

домати/доматено пюре – 150 – 200 г

чесън – 3 – 4 скилидки

олио – 3 – 4 с.л.

брашно – 3 с.л.

червен пипер – 1 ч.л.

пушен червен пипер – 1 ч.л.

чубрица – 1 – 2 ч.л.

джоджен – 2 ч.л.

сол – на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Подготовка на боба: Накиснете боба от предната вечер в студена вода. На сутринта го изплакнете, залейте с прясна вода и го кипнете за 10-15 минути.

Изхвърлете първата вода и варете боба до пълното му сваряване. След което прехвърлете боба в глинения гювеч.

Нарежете на ситно лука, скилидките чесън, морковите и двата вида чушки и ги задушете за няколко минути в сгорещеното олио.

Добавете доматите и гответе още няколко минути. Подправете зеленчуците с магданоз, червен пипер, чубрица и сол.

Разбъркайте и ги премахнете от огъня. Готовите зеленчуци добавете към боба.

Ако ползвате пресни манатарки, ги нарежете на едро. Ако са сушени, ги накиснете предварително в гореща вода за 20 минути, след което ги добавете заедно с течността (прецедена) в гювеча.

Налейте вода, колкото да покрие продуктите добре (около 2-3 пръста над тях). Добавете още малко олио, сол на вкус и пушеният червен пипер, разбъркайте и затворете с капака.

Сложете гювеча в студена фурна, за да не се спука. Включете на 180 градуса и печете за около 3-4 часа.

След като това време мине си направете брашняна каша – 3 с.л. брашно и вода.

Изсипете сместа в гърнето и го върнете във фурната за още 15-20 минути, за да се сгъсти и да хване лека коричка.

Бобът с манатарки е готов и можете да го сервирате поръсен с малко пресен магданоз./recepti.gotvach.bg