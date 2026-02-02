Богатството на автентичната българска култура оживя в изложбата на проф. Любомир Пенев в музея в Разлог

В Историческия музей в Разлог бе открита изложба на професор Любомир Пенев, която представя автентичната българска култура.

В присъствието на зам. кмета Гергана Костова и граждани на града директорът на музея Христина Манова представи експозицията, която разкрива богатството на традиционната българска култура.



Зам. кметът на община Разлог Гергана Костова поздрави професор Любомир Пенев за изложбата и неговия принос към съхраняването и популяризирането на българските традиции и духовно наследство. В знак на уважение и признателност тя подари на проф. Пенев разложки чауш – символ на местната традиция и живото фолклорно наследство на Разлог.

Кметът на община Разлог Красимир Герчев отправи поздравителен адрес към проф. Пенев и му пожелава здраве, творческо вдъхновение и още множество успешни инициативи, посветени на съхраняването и популяризирането на българската духовност и традиции.

Гостите на изложбата имат възможност да разгледат през следващите два месеца образци на традиционната българска култура, представящи богатството на народното облекло, накитите и предметите от бита, съхранили духа на времето.

