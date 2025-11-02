Богат или беден, любов или сигурност?

Единият е богат, а другият го обичам. Често се налага да се превръщаш в доказателство на твърдението, че идеално щастие няма, но решение – винаги съществува. Чувствата и нуждите понякога потеглят в коренно различни посоки и тогава се появява проблемът, наречен избор.

Номер едно идва със скъпа кола, с огромен букет кървавочервени рози и пред очите на завиждащите ти приятелки те отвежда на обяд в шикозен ресторант. С него не те е срам да се подвизаваш в обществото, напротив – горда си, че той е избрал именно теб, затова интересът му трябва да се поощрява, но… В колата, в ресторанта, в стаята, дори в леглото, докато си с него, мислите ти летят към съвсем друг мъж – номер две, когото обичаш.

Този, вторият, твоят любим, съвсем не е богат и изобщо не е толкова добре устроен както първият.

Но, Господи, каква скука само изпитваш с богаташчето! Направо нетърпимо!

Образцовата му изрядност придава на срещите ви непоносим вкус: „Така ли предначертано и чинно предстои да изживея живота си“ ужасено се питаш мислиш ти.

И всеки ден все повече започваш да мислиш за любимия мъж.

Шумните ви спорове, милите примирия, красивата ви връзка със спонтанни екскурзии на автостоп, стихове, полски цветя – всичко това кара пеперудите в стомаха ти истински да се бунтуват.

Домът на първия е като образцова аптека, докато на любимия текат крановете, разхвърляно е, все неща, които винаги са те докарвали да истерия, но в същото време осъзнаваш, че това са малка част от причините, заради които го обичаш.

Към онзи, богатия, принципно ти също се отнасяш добре. Той е красив, добър, умен, честен и искрен. И се терзаеш вътрешно, че не си достатъчно внимателна към него. Всеки ден, благодарение на положението му в обществото, изживяваш нелоши, безгрижни, моменти, смееш се, получа ваш подаръци.

Но щастлива ли си? Не! И не можеш да си, просто защото си обичана и, чувствайки, че няма как да предложиш същото в отговор. Единствено уважение съвсем не е достатъчно.

Изборът

Вариантите не са много, свеждат се до два да се върнеш при Любимия, зарязвайки Богатия, или да оставиш всичко, както е в момента. Но е трудно да направиш избора си, а още по-трудно да го осъществиш. Практичните ти познати те съветват да забравиш гладника и да се ориентираш към успелия, привеждайки съвсем логични аргументи. Романтичните ти приятелки пък са убедени, че най-важното нещо е любовта, а богатството е преходно.

Решението

Преди всичко – не слушай нито едните, нито другите, а седни и си събери мислите. Живот с човек, който би решил финансовите ти проблеми,

е съблазнително предложение. Но дали този човек наистина е настроен на вълна семейство? Или той се интересува най-вече от секса с теб?

Познаваш ли близкото му обкръжение. Ако отговорът ти е положителен,

може би намеренията му са по-сериозни, отколкото си мислиш.

Но има и друг момент, обърни внимание как той харчи парите си, с желание и кеф ли се разделя с тях и напомня ли ти при всеки удобен

случай стойността на поднесения подарък. Един от най-разпространените проблеми на жените на богаташите е, че често са без лични средства. От живота в златна клетка без възможност дори да си поръчаш такси сама и да отидеш на кафе с приятелки, ще ти се иска да избягаш още след първия месец.

Така че, какво стана с любовта?

И тук въпросителните не са малко. Преди всичко по каква причина твоят любим не е успял в живота? Ако е млад, то положението е поправимо, но ако клони към четирийсете и продължава да е романтик в дънки, който мисли, че сандвич сред природата е по-добър вариант от обяд в приятен ресторант, който взима заеми от приятели и пътешества на автостоп замисли се. Такъв човек не би могъл да ти е опора, нито сериозен пример на бъдещите ви деца. И това в най-добрия случай.

В по-лошия – след няколко години веселият безделник ще се превърне във вечно мрънкащо човече, прекарващо по-голямата част от времето си на дивана пред телевизора, в тиранин, обсипващ те с упреци.

Всичко е в твоите ръце, а и в главата ти. С такъв сериозен избор, пред който съдбата е решила да те изправи, не си струва да бързаш с решението.