Декември в Благоевград с богата празнична програма в духа на идващата Коледа

Богат и разнообразен Културен календар за месец декември представят Община Благоевград и културните институции в града.

Програмата е наситена с празнични концерти, изложби, театрални постановки, коледни ателиета и събития на открито.

В навечерието на най-светлите празници жителите и гостите на Благоевград ще имат възможност да се насладят на десетки артистични прояви, насочени както към най-малките, така и към ценителите на класическото и сценичното изкуство. Декемврийската програма включва събития на Регионална библиотека „Димитър Талев“, Драматичен театър „Никола Вапцаров“, Камерна опера – Благоевград, Ансамбъл „Пирин“, Биг Бенд – Благоевград, Общински куклен театър, ЦПЛР-ЦЛТРДБ, Градска художествена галерия, НЧ „Н. Й. Вапцаров-1866“, множество фолклорни и танцови състави.

Сред акцентите през декември са празнични спектакли – премиерата на Ансамбъл „Пирин“ – „Слънце да огрее“, галаконцертът „Бал в операта“ по повод 200 години от рождението на Йохан Щраус на Камерна опера – Благоевград и други.

Множество театрални и куклени представления, като „Коледата отменена“ на Куклен театър – Благоевград, традиционните хоротеки и фолклорни вечери на открито в Коледното градче, авторски срещи и представяне на нови книги в Регионална библиотека „Димитър Талев“, благотворителни инициативи, концерти и коледни базари в подкрепа на местни каузи.

През декември в Градската художествена галерия ще бъде открита и Традиционната коледна изложба.

Месецът ще завърши с тържественото посрещане на Нова година на 31 декември на откритата сцена в Коледното градче. Жителите и гостите на града ще се забавляват със специалното участие на Бисера и Лидия, Карамфил Божиков, Стойка Германова и Преслава Кръстева.

Община Благоевград кани всички да бъдат част от празничната магия и да споделят радостта от богатия културен живот на града през декември.