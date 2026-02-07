Боговете на виното слязоха в Илинденци! Йордан Парапанов е Цар на лозята

С тържествена церемония бяха обявени победителите в конкурса за „Най-добро вино“, част от празничната програма на Празника на Боговете на виното в с. Илинденци.

Отличените вина впечатлиха журито с качество, аромат и автентичен характер, носещ духа на местните традиции и майсторство.

Кулминацията на празника бе короноването на „Царя на лозята“ – символ на плодородието, труда и приемствеността между поколенията. По традиция кметът на община Струмяни – г-н Емил Илиев връчи наградата на новоизбраният Цар на лозята – Йордан Парапанов, който с ритуални благословии и празнично настроение,пое своята почетна мисия да бъде пазител на лозята и добрата реколта през годината.

В категорията за „Най-добро червено вино“ победителите са както следва:

Трето място – Кирил Башлиев;

Второ място – Мария Брабска;

Първо място – Йордан Парапанов.

За най-добро гостуващо червено вино наградата получи Илия Стаменов.

В категорията за „Най-добро бяло вино“ победителите са както следва:

Трето място – Ангел Парапанов;

Второ място – Никола Димитров;

Първо място – Юлиян Котев.

За най-добро гостуващо бяло вино наградата получи Георги Фильов.

На отличените участници в конкурса, бяха връчени грамоти и предметни награди.

Празникът бе съпроводен и с кулинарна изложба подготвена от дамите на пенсионерски клуб „Белица“ с. Илинденци с традиционни български питки, баници, сладкиши и разбира се, неизменното в днешния ден местно бяло и червено вино.

Специално за всички жители и гости на селото бе представена и ретроспективна фото изложба посветена на празника на Боговете на виното през годините.

Празничната програма продължава с народната певица Радостина Паньова, хороводен оркестър „Веселие“, празнична фолклорна китка, представена от детски танцов състав „Малешевци“ от община Струмяни; танцов ансамбъл „Средец“ – гр. София и танцов клуб „Шопска интрига“ от град София. Те ще се погрижат за доброто настроение на всички гости на 33-то издание на празника.

Събитието събра жители и гости, обединени от любовта към виното, традициите и българския обичай.