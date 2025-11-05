Боец на „Ипон“ с бронз на отвореното европейско първенство по БЖЖ в Рим

Състезателят на „Ипон“ (Бл) Михайло Волков спечели бронзов медал на отвореното европейско първенство по бразилско жиу-жицу (БЖЖ) без кимона в Рим. Представителят на благоевградския клуб стигна до престижното отличие в кат. до 55 кг. Неговият съотборник Ангел Младенов (73,9 кг) стартира с победа 18:0 в дивизия „Експерт“, ала на четвърфиналите отстъпи на бразилеца Антъни Силва, който по-късно успешно се пребори и за златото. Само още двама бойци от България успяха да се доберат до почетната стълбичка, а общият баланс на нашите в италианската столица е 3 бронза. Конкуренцията бе изключително голяма, защото в проявата се включиха 4000 последователи на БЖЖ от целия свят. Същевременно Костадин Мавродиев от „Ипон“ заслужи сребро в кат. до 88 кг в сегмента 30-35 г. на турнира „Рим Оупън“.

М. Волков (вторият отдясно ) донесе единия от трите български бронза на европейското в Рим А. Младенов се радва на победата си К. Мавродиев след награждаването

ИВАН ДЕЛЧЕВ