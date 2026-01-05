Боец на „Ипон“ №1 по ММА при юношите в България за 2025 г.

Възпитаникът на „Ипон“ (Бл) Мартин Стоилов бе определен за най-добър състезател по ММА при юношите за 2025 г. от българската федерация по смесени бойни изкуства. Талантливият благоевградчанин заслужи отличието със сребърния медал от европейския шампионат по ММА в своята възрастова група, който се проведе в Белград (Сърбия). През сезона той нямаше конкуренция в категорията си у нас, а освен това грабна и вицешампионски държавни титли по бокс за юноши.

Мартин Стоилов Б. Цеков получава приза си на клубното тържество



В традиционните годишни награди на „Ипон“ М. Стоилов получи статуетка за най-добър страйкър на клуба с натрупаните 26 победи през годината – 17 в октагона и 9 на боксовия ринг. За №1 сред децата бе избран Самуил Милчев, при юношите – Димитър Язовалийски, а сред мъжете – Борислав Цеков.

ИВАН ДЕЛЧЕВ