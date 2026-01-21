Боец от Петрич започна новата година, както завърши старата – със злато, клубният му съотборник взе среброто

Петричанинът Стефан Трайков започна новата година, както завърши старата със злато. Десетокласникът от ПГ „Пейо Яворов“ в южния град, който представи СК „Драгота“ на международния турнир по бразилско жиу-жицу и граплинг „София Опън“, наложи безапелационна доминация в категория 74 кг при юношите. Така талантливият тийнейджър дублира успеха си от последното състезание за 2025 г. в края на миналия месец в Килкис, Гърция, където се събраха бойци от 10 държави, а нашето момче триумфира в надпреварата на младежите при по-леките – до 69 кг. Неговият клубен съотборник Александър Стойчев стигна до сребърния медал в столицата, но при мъжете с кимоно в кат. 74 кг. По пътя към финала той отказа съперник от Армения и нашенец, когото прекърши в последната секунда на двубоя. В решителния бой за първото място се държа напълно равностойно срещу значително по-опитния си опонент, който взе инициативата едва в заключителната минута и половина, за да спечели срещата по точки.

Петричките бойци на подиума в София – Ст. Трайков /в средата на сн. 1/ и Ал. Стойчев /вляво на сн. 2/



Отличията на двамата съграждани придоби още по-голяма стойност предвид солидното присъствие на утвърдени български състезатели и участници от Румъния, Украйна, Армения, Гърция, Турция и др. Под ръководството на треньора Илия Пенев СК „Драгота“ се превръща като един от двигателите на бойните спортове в крайния Югозапад и по-специално в бразилското жиу-жицу и граплинга, дисциплини, които тепърва набират популярност в Петрич и региона.

СТОЙЧО СТОИЦОВ