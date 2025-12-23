Боец от Петрич триумфира на бразилско жиу жицу и граплинг в Гърция

Състезателят на петричкия СК „Драгота“ Стефан Трайков триумфира в Гърция на международно състезание по бразилско жиу жицу и граплинг – японско бойно изкуство за близък бой и боен спорт. Десетокласникът от Профилирана гимназия „Пейо Яворов“ в южния град грабна златото при младежите в категория 69 кг. На тепиха в град Килкис нашето момче спечели три страхотни победи – първо над представител на домакините, след това през друг българин, преди на финала да отвее още един от местните любимци. В битка за призовите места се пуснаха бойци от Грузия, Армения, Албания, Северна Македония, Гърция, България, Молдова, Украйна и др.

Ст. Трайков на най-високото стъпало на почетната стълбичка в Килкис

По-рано този месец възпитаникът на треньора Илия Пенев загря за изпитанието оттатък Промахон на турнир в София, където се окичи със сребърния медал в категория 70.5 кг във възрастовия сегмент юноши старша възраст.

СТОЙЧО СТОИЦОВ