Божидара е първото бебе през 2026 г. в Петрич, роди се на Богоявление

На Богоявление се роди първото бебе в община Петрич за новата 2026 година. То е момиченце и ще носи прекрасното име Божидара. Името на малката принцеса е в унисон с днешния християнски празник, на който празнуват всички с имената Йордан, Богомил, Божидар и техните производни. Бебето тежи 3780 кг и е дълго 55 см. За добрата новина информираха от община Петрич и пожелаха на Божидара Липийска да расте здрава и да се усмихва винаги красиво на света, а на родителите честитиха най-голямата радост.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА