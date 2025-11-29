Бойко Борисов: Ако падне кабинетът, излиза новата коалиция – ПП-ДБ, „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ, черепи, кости и Илияна Йотова

„Какво би станало, ако правителството падне сега? Мигновен хаос, цените ще отидат в небесата, защото няма да има контрол, пълно компрометиране на еврозоната, всичко заминава на кино и излизат ПП-ДБ, „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ, черепи, кости и Илияна Йотова – те показаха новата управленска коалиция“.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на Националната младежка академия на ГЕРБ в Разлог.

„Пълно компрометиране на еврозоната, изпуснати цени, всичко, което Росен Плевнелиев говори за геостратегическото предимство на България, се срива“, каза още лидерът на ГЕРБ.

Лидерът на ГЕРБ обясни, че не е възможно изтегляне на проекта на Бюджет 2026 от страна на Министерския съвет, а вариантът е във вторник правителството да постигне консенсус със синдикатите и работодателите, след което такъв да има и между партиите в управляващата коалиция и да се внесе в бюджетна комисия допълнителен доклад между първо и второ четене.

Другият вариант е, в случай че не се постигне до сряда договореност между различните страни, да се подготви удължителен бюджет, уточни Борисов.

Той попита дали мислещ човек може за една „игра на думи буквално“ да намери мотив за протест.