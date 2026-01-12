Бойко Борисов: Това правителство беше добро, но беше много тихо

„Ние имаме абсолютното основание, след всичко направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме. След толкова тежко управление, ГЕРБ е първа политическа сила. Успяхме да вкараме в България близо 5 млрд. лева, благодарение на ГЕРБ“ – това заяви Бойко Борисов след като премиерът в оставка Росен Желязков върна на президента неизпълнен първия мандат за съставяне на правителство. Лидерът на ГЕРБ призова за пълна съпартийците си за мобилизация и самочувствие преди изборите.

Борисов коментира, че и партията му ще направи тази заявка „за цялата власт“, каквато направили от ПП-ДБ и „Възраждане“ и отбеляза, че „Радев имаше цялата еднолична власт няколко години“.

„Това правителство беше добро, но беше много тихо. Ние отдавна спряхме да се пъчим, даже спряхме да режем ленти“, отбеляза Борисов, след като избори успехите на кабинета „Желязков“. Сред тях той отбеляза и навлизането на еврото без скандали. Той посочи, че през последните години брутният вътрешен продукт на страната се е увеличил близо четири пъти и България е станала по-богата. С 40% се е вдигнал износът на България, каза още лидерът на ГЕРБ и добави:

„Много сложна коалиция беше отиващото си правителство – на малцинство. Въпреки това не мога да повярвам, че направихме всичко постигнато дотук. От десетилетия чакания Шенген, приемането в еврозоната на една маса с хората, които взимат решения в Европа; след 3 години абсолютно провален ПВУ успяхме да вкараме в България близо 5 млрд. Всичко това е благодарение на ГЕРБ. В последното правителство олевяхме заради БСП-ОЛ и ДПС-Ново начало, които са крайно леви. Ние като консервативна дясна партия искахме да спрем харчовете. Трудно е, когато всичко друго е разточително, да се опитваш да спреш харчовете. След толкова тежки решения социологическите агенции отново твърдят, че ГЕРБ-СДС ще бъде първа политическа сила„.

„Имаме абсолютното основание с всичко, направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме. От времето, в което създадохме ГЕРБ преди години – а виждам тук 2/3 от хората от началото, БВП на страната се е увеличил близо 4 пъти, тоест, по-богата е станала България. Осигурихме най-големите инвестиции, дойде най-голямата оръжейна компания в Европа; 40% се е вдигнал износа на страната. По времето на нашето управление еврофондовете, които бяха спирани от всички други правителства, сме получили към 63 милиарда, които са влезли директно в българските компании и икономика. И именно затова искаме да управляваме пак, за да може този ръст да продължи“, изброи още Борисов.

По думите ми повече от 5000 български компании кандидатстват по мерки за енергийна ефективност. „Скучно е влизането в еврозоната, но – поклон пред българския народ за спокойното преминаване към еврото, хората свикват и действат разумно. След месец ще забравят, че сме имали и друга валута“, отбеляза лидерът на ГЕРБ. Той добави и че 100 милиона е дал за INSAIT института, „но в момента българският изкуствен интелект е най-добрият в Европа“.

„От времето, в което Асен Василев не е едноличен господар на митниците и на данъчните служби, за тази по-малко от една година над 14 млрд. лева и повече са влезли в държавната хазна. Представяте ли си колко контрабандисти потриват ръце и викат „дано дойде Радев, или Василев, или някой от тях. Данъчни и ДДС-ари се молят по църквите пак да ни няма, за да може пак да мамят. Голяма част от тях финансираха протестите“, коментира още Бойко Борисов.

Той призова за „пълна мобилизация преди изборите, както и „самочувствие – не самонадеяност и пъчене, а гордост и увереност, че нашето дело е било право, че ние сме направили всичко, че без нас това нямаше да се случи“.

Борисов коментира и кризата с боклука в София, като напомни, че в началото са приложили помощ на кмета Васил Терзиев, но той я е отказал и „ето го резултата“: „Жалко, защото тази зараза, тия болести вървят по всички, не подбират от коя партия си. Ние като софиянци имаме рядкото нещастие да ни управлява такъв кмет. Търси оправдания, че някой друг му е виновен, при първата криза с боклука му пратихме затворници да помагат, но той отказа помощ от държавата“.