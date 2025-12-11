Топ теми

Бойните спортове отново доминират в класацията на най-добрите спортисти в Благоевград

Дата:
от: Спорт
Коментирай
( 341 )

Бойните спортове отново доминират в класацията на най-добрите спортисти в Благоевград за изминалата година. Челните десетки при мъжете и жените и сред юношите и девойките до 18 г. бяха обявени по азбучен ред вчера, а 11 от номинираните състезатели усъвършенстват ръкопашните си умения в залата. Такива са държавната шампионка по бокс и кикбокс Валерия Андреева от „Ротунда“, световният първенец по таекуон-до Кирил Илиев от „Фолкън“, съекипниците му в националния тим и благоевградския клуб Любомир Бакалски и Николай Петков, третият в Европа по бразилско жиу-жицу Михайло Волков от „Ипон“, държавният шампион по бойно самбо Николай Митов от „Самбо Дети“, по-младият му съотборник Йоан Паланкалиев, боксьорът на „Пирин“ Валери Тодоров, юношеските национали по ММА на „Ипон“ Мартин Стоилов и Данаил Милчев и европейската шампионка по таекуон-до за девойки Нели Тодорова от „Фолкън“. Награди ще бъдат раздадени и в категории „Спортисти в неравностойно положение“, „Феърплей“, „Заслужили спортни деятели и посланици на спорта в Благоевград по света”, „Треньор на годината“, „Отбор на годината“, „Любим спортист на Благоевград” и „Спорт с кауза“. Вота за класацията си дадоха общо 26 журналисти и президенти на клубове. До 23.59 ч. в неделя жителите на областния център могат да дадат своя вот за „Любим спортист на Благоевград“. Церемонията „Спортист на годината“ е в понеделник от 18.30 ч. в зала „П. Яворов“.

В. Андреева
К. Илиев
Л. Бакалски /в средата/
Й. Паланкалиев
М. Волков
Н. Митов
Д. Милчев
М. Стоилов
Н. Тодорова


НОМИНАЦИИТЕ ПО АЗБУЧЕН РЕД

Мъже и жени

  1. Валерия Андреева – бокс, кикбокс
  2. Васил Стоянов – мотокрос
  3. Денис Узунов – канадска борба
  4. Кирил Илиев – кикбокс, таекуон-до
  5. Любомир Бакалски – таекуон-до
  6. Мартин Мишев – спортна гимнастика
  7. Михайло Волков – БЖЖ, ММА
  8. Никол Стоименова – спортна гимнастика
  9. Николай Митов – бойно самбо
  10. Николай Петков – таекуон-до

Юноши и девойки до 18 г.

  1. Божидара Борисова – плуване
  2. Валери Тодоров – бокс
  3. Данаил Милчев – БЖЖ, ММА
  4. Ивайло Пирински – плуване
  5. Ирен Давидкова – артистично плуване
  6. Йоан Паланкалиев – спортно самбо
  7. Любомир Станоев – спортна гимнастика
  8. Мартин Стоилов – ММА, бокс
  9. Наско Миков – спортна гимнастика
  10. Нели Тодорова – таекуон-до

ИВАН ДЕЛЧЕВ

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *