Бойните спортове отново доминират в класацията на най-добрите спортисти в Благоевград за изминалата година. Челните десетки при мъжете и жените и сред юношите и девойките до 18 г. бяха обявени по азбучен ред вчера, а 11 от номинираните състезатели усъвършенстват ръкопашните си умения в залата. Такива са държавната шампионка по бокс и кикбокс Валерия Андреева от „Ротунда“, световният първенец по таекуон-до Кирил Илиев от „Фолкън“, съекипниците му в националния тим и благоевградския клуб Любомир Бакалски и Николай Петков, третият в Европа по бразилско жиу-жицу Михайло Волков от „Ипон“, държавният шампион по бойно самбо Николай Митов от „Самбо Дети“, по-младият му съотборник Йоан Паланкалиев, боксьорът на „Пирин“ Валери Тодоров, юношеските национали по ММА на „Ипон“ Мартин Стоилов и Данаил Милчев и европейската шампионка по таекуон-до за девойки Нели Тодорова от „Фолкън“. Награди ще бъдат раздадени и в категории „Спортисти в неравностойно положение“, „Феърплей“, „Заслужили спортни деятели и посланици на спорта в Благоевград по света”, „Треньор на годината“, „Отбор на годината“, „Любим спортист на Благоевград” и „Спорт с кауза“. Вота за класацията си дадоха общо 26 журналисти и президенти на клубове. До 23.59 ч. в неделя жителите на областния център могат да дадат своя вот за „Любим спортист на Благоевград“. Церемонията „Спортист на годината“ е в понеделник от 18.30 ч. в зала „П. Яворов“.

В. Андреева К. Илиев

Л. Бакалски /в средата/

Й. Паланкалиев М. Волков

Н. Митов Д. Милчев

М. Стоилов Н. Тодорова



НОМИНАЦИИТЕ ПО АЗБУЧЕН РЕД

Мъже и жени

Валерия Андреева – бокс, кикбокс Васил Стоянов – мотокрос Денис Узунов – канадска борба Кирил Илиев – кикбокс, таекуон-до Любомир Бакалски – таекуон-до Мартин Мишев – спортна гимнастика Михайло Волков – БЖЖ, ММА Никол Стоименова – спортна гимнастика Николай Митов – бойно самбо Николай Петков – таекуон-до

Юноши и девойки до 18 г.

Божидара Борисова – плуване Валери Тодоров – бокс Данаил Милчев – БЖЖ, ММА Ивайло Пирински – плуване Ирен Давидкова – артистично плуване Йоан Паланкалиев – спортно самбо Любомир Станоев – спортна гимнастика Мартин Стоилов – ММА, бокс Наско Миков – спортна гимнастика Нели Тодорова – таекуон-до

ИВАН ДЕЛЧЕВ