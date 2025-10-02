Бойци на „Ипон“ мериха сили в 4 различни дисциплини на 2 континента

Състезатели на благоевградския клуб по смесени бойни изкуства „Ипон“ (Бл) мериха сили в 4 различни дисциплини на 2 континента. Александър Шопов спечели първо място на турнир по триатлон (олимпийска дистанция) в Гърция. Той се наложи във възрастова група 18-24 г., а съекипникът му Данаил Милчев е втори. Двамата показаха завидна физическа подготовка и не се уплашиха от бурното море и дъжда. Същевременно други трима от благоевградския тим дебютираха на световно първенство по ММА в Тбилиси (Грузия). Борислав Цеков загуби на 1/16 финалите в кат. до 79 кг срещу боец от Киргизстан, Михайло Волков (61 кг) игра с ирландец и отстъпи със съдийско

Ал. Шопов и Д. Милчев след награждаването в Гърция Михайло Волков Б. Цеков (вдясно ) търси пролуки в защитата на Б. Жиодулаев Димитър Георгиев Виктор Велев /вляво/ Дмитри Новак

решение, а Димитър Георгиев (74 кг) победи испанец на старта, ала бе елиминиран от нигериец в 1/8 финалите. Дмитри Новак (64 кг) триумфира на международния турнир по граплинг в София, а Виктор Велев (82 кг) заслужи сребърно отличие. Най-далеч честта на „Ипон“ защитаваше държавният вицешампион по бойно самбо Деян Пицов (70 кг), който се класира четвърти в състезанието по бразилско жиу жицу „Далас Оупън“ в САЩ.

ИВАН ДЕЛЧЕВ