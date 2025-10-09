Боклукът на София: Доброволци купиха камиони, помагат кметове, затворници, гробари

Инициативността на гражданите в кризата с боклука на София достигна своя пик, като днес в разчистването на сметта в „Люлин“ и „Красно село“ се включиха не само доброволци, но и затворници и гробари, както и районни кметове и градоначалници от съседни на столицата общини.

500 човека са се обединили и са успели да съберат близо 80 000 лева, с които са купили два професионални камиона за кризата в боклука в София. По думите им те могат да се използват не само в София.

Кметът на Панагюрище Желязко Гагов също обяви готовност да съдейства на Столична община за справяне с кризата с боклука. По думите му заместник-кметът на София Надежда Бобчева е изпратила официално писмо до общинската администрация с молба за съдействие. В отговор в Панагюрище е подготвено становище за готовност, което е внесено за разглеждане в Общинския съвет с искане за спешна реакция.

„Намерихме вариант, направихме разместване в графиците на екипите от Общинско предприятие „Чистота“, така че екип с техниката да бъде изпратен“, каза Гагов. Общината може да предостави 25-тонен самосвал и сметосъбиращ камион за контейнери тип „бобър“. Първоначалните разчети са за три седмици готовност за съдействие, като окончателното решение ще бъде взето от Общинския съвет, който е принципал на общинското имущество.

Вчера от Столичната община съобщиха, че специализираните екипи на четири столични района също се включват в работата по почистване в „Люлин“ и „Красно село“. Екипи от районите „Слатина“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Красна поляна“ подпомагат кризисната работа по почистването, осигурявайки камиони и товарачи с щипка.

В почистването вече се включват и лишени от свобода, както и служители на общинските предприятия „Паркове и градини“ и „Гробищни паркове“, съобщи пред БНТ кметът на „Красно село“ Цвета Николаева.

От Министерството на правосъдието отчетоха, че от днес 10 лишени от свобода от Затворническо общежитие от открит тип „Казичене“ към затвора в София са на терен в район „Красно село“ и помагат за разчистването на натрупаните едрогабаритни отпадъци по разпореждане на министър Георги Георгиев.

Въпреки че са на лек режим и имат право да излизат да работят на външни обекти без охрана, за лишените от свобода е подсигурена охрана. На терен са и служители от надзорно-охранителния състав на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Лишени от свобода ще помагат и в жк. „Люлин“. По думите на Замфир Драганов, началник на общежитието в Казичене заповедта за отдаване на труд е до края на годината, но те са на разположение на Общината, докато е необходима помощ.

Осигурен камион, с който днес се почиства района на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и кв. „Крива река“. Доброволци в „Красно село“ и „Люлин“ помагат с товаренето и разтоварването на отпадъци до точките, на които са разположени големите контейнери.

Общината е увеличила техническия ресурс на терен и получава подкрепа от големи доброволчески организации и съседни общини:

12 камиона работят от днес в двата района.

Две стандартни сметосъбирачки са вече включени в графика, което значително облекчава екипите, тъй като ускорява извозването.

Очакват се днес и утре допълнителни 5 сметосъбиращи камиона от Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище. Отделно от това 50 души от СПТО са ангажирани със сметоизвозването в двата квартала. Работата е денонощна, посочват от СО, като добавят, че се чисти и през нощта, а вътрешната работа в Завода за отпадъци не спира – вчера са изнесени 440 тона РДФ гориво.

В същото време екипите на Столичния инспекторат засилват контрола срещу опитите за саботаж и неправомерно изхвърляне на отпадъци, като работят на двуразови смени с проверки нон-стоп. Преди ден са наложени девет глоби за неправомерно изхвърляне на отпадъци – включително на търговски обекти и превозни средства, хванати с необичайни количества битов отпадък.

Междувременно в СОС се обсъжда доклад на кмета Васил Терзиев за даване на съгласие общинското дружество „Софекострой“ да изразходва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. за закупуване на техника за справянето с кризата.

Според председателя на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) в Столичния общински съвет Бойко Димитров държавата трябва да застане зад усилията на Столична община, вместо да пречи с излишни проверки и разпити. Той визира новината, че прокуратурата е привикала зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци Николай Савов на разпит.

„Столичният общински съвет трябва да подкрепи кмета Васил Терзиев в борбата му срещу рекета и мафията“, заяви преди заседанието на СОС независимият общински съветник Ваня Григорова. „Ще подкрепим кмета Васил Терзиев в тази неравна битка с мафията“, заяви и лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев.