Боксов клуб „Разлог“ има своите първи победители

Месеци след основаването си и упорита работа, първият боксов клуб на Разлог вече има първите победители. Вчера (20.12), двама от боксьорите се изявиха изключително силно и с категорични победи в дебютния боксов турнир „Смело сърце“ в Благоевград.

Радослав Николов победи своя съперник, който се отказа още в първия рунд. Виктор Костадинов беше с абсолютна доминация в трите рунда и с 3:0 съдийско решение спечели категорично първия си мач.

Треньорът на клуба Теодор Георгиев вдигна с гордост и огромна радост на раменете си първите победители на боксов клуб РАЗЛОГ.

„С много труд и талант, с вяра и упоритост Първият боксов клуб „Разлог“ тепърва ще създава победители. И в живота. И на рунда.“, сподели Теодор Георгиев и заедно с партньора си Иван Лачинов, продължават да работят и вървят към мечтите си – Разлог да изгражда шампиони.