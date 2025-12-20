Боксов клуб „Разлог“ стана официално член на Българската федерация по бокс, на първия турнир бяха поздравени от президента на БФ по бокс Красимир Инински.

„В оня квадрат, наречен ринг, си само ти и твоят съперник. Всичко зависи от теб. Както се представите на ринга, така ще се представите и в живота! Всичко и в живота, и на ринга, зависи само от теб“, сподели пред бъдещите шампиони в бокса от Разлог президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

Красимир Инински е петкратен шампион на България по бокс за мъже в категориите лека-полусредна и полусредна. Той е майстор на спорта, многократен победител в категорията си на международния турнир “Странджа”. Като боксьор от българския национален отбор Красимир Инински участва на световното първенство през 1993 година в Тампере /Финландия/ и на европейското първенство през 1996 година във Вейле /Дания/. Той е основател и дългогодишен директор на Професионалната боксова лига.

Първият боксов клуб „Разлог“, както обещаха неговите създатели Теодор Георгиев и Иван Лачинов, привлече много желаещи да тренират древния спорт, който учи на гъвкавост, издръжливост, който създава силни характери.

Амбициозните млади хора вече са влезли в контакти с други клубове от страната и чужбина за съвместна работа, лагери и междуклубни състезания и вече са приети като членове в Българската федерация по бокс, боксьорите на Разлог са картотекирани, за да могат да участват в състезания и печелят медали.

Една по една мечтите на Боксов клуб „Разлог“ се сбъдват. Следващата е Разлог да има шампиони.