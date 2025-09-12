Болезнен цикъл приключва за тези 4 зодии до края на септември 2025

Този месец се случват няколко значителни астрологични промени, които може да изглеждат трудни за преодоляване, но един болезнен цикъл ще приключи за четири зодиакални знака до края на септември 2025 г.

Месецът започна със завръщането на Сатурн, планетата на кармата и дисциплината, в Риби като част от неговата ретроградна фаза. Тази мощна енергийна промяна беше последвана от лунно затъмнение, отбелязващо края на важна глава от живота на всеки зодиакален знак, и преди да стигнем до края на месеца, ще преживеем слънчево затъмнение, което дава на всяка зодия чист лист, за да започне наново. За четири зодиакални знака тази енергия ще сложи край на един болезнен цикъл, докато те се впускат в едно позитивно ново начало.

Телец

Телци, един болезнен цикъл в любовния ви живот ще приключи до края на септември 2025 г. Ако сте Телец, вероятно сте преживели както високи, така и ниски моменти в любовния си живот през тази година, но сте открили, че сте попаднали в цикъл, който ви е попречил да продължите напълно напред. За щастие, нещата ще се променят.

Този месец дългогодишен приятел или някой, с когото сте близки, може неочаквано да ви признае чувствата си, слагайки край на болезнен цикъл на самота. Въпреки това, ако в момента сте във връзка, това е наистина подходящ момент да подновите тази детска игрива свежа енергия.

Като се има предвид това, не забравяйте за парите си! Този месец е и за преоценка на връзката ви с парите и определяне дали давате твърде много на другите, без да получавате нищо в замяна. Въпреки че това може да е неудобно, не се притеснявайте твърде много. Като поискате помощ от партньора си, ще се издигнете на ниво в замяна.

Колкото и странно да звучи, само чрез избор между комфорт и растеж най-накрая ще започнете да се издигате нагоре. Така че трябва да решите как да балансирате тези две неща, за да бъдете най-удовлетворената и щастлива версия на себе си.

Лъв

Лъвове, ще сложите край на болезнен кармичен цикъл до края на септември 2025 г. Работите върху изчистването на кармата си и през този месец най-накрая ще започнете да чувствате, че преминавате към нова глава от живота си. Обърнете допълнително внимание на любовния си живот този месец. Носенето на емоционален багаж и повтарянето на едни и същи грешки не само ще ви струва благословиите този месец, но може напълно да спре личностното ви развитие.

Като се има предвид това, късметът няма да спре само в любовния и семейния живот, тъй като парите също ще играят огромен фактор. Това е важен финансов повратен момент в живота ви. Това означава, че всички стари цикли на дългове ще бъдат свършени, стига да останете последователни.

3. Скорпион

Скорпиони, този месец в любовния ви живот ще приключи болезнен цикъл, тъй като той се променя по начини, които не сте изпитвали от известно време. В миналото любовният ви живот може да ви е изглеждал скучен, тъй като ви е липсвала страст и интензивност, но този месец е посветен на връщането на тези чувства, докато любовният ви живот се разгорещява.

Като се има предвид това, бъдете внимателни с кого се обграждате. Що се отнася до парите ви, общуването с невдъхновяващи хора може да ви струва благословиите, тъй като те намаляват енергията ви. Така че, ако наистина искате да процъфтявате, отстранете всякакви разсейващи фактори. Само по този начин ще покажете на вселената колко сериозно се отнасяте към издигането си нагоре.

4. Водолей

Водолеи, вие ще прекратите болезнен цикъл във вашите взаимоотношения до края на септември 2025 г. Тази промяна идва от анализа не на това, което правят другите, а на това как вие се показвате пред другите.

От какви неща трябва да се излекувате или да се превърнете, за да привлечете човека, когото наистина искате за партньор?

От това да се запитате дали вървите по пътя на щастието до това да разберете какви модели повтаряте, имате много самоанализ за правене.

За щастие, този месец не е само тежест и никаква награда. На фона на тази вътрешна работа, кариерата ви ще поеме обрат към по-добро. Очаквайте повече пари до края на септември.





