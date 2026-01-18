Болка и изкуство! Естетика или прикриване на психически проблем – какво показват татуировките?

Живеем във време, в което татуировките навлязоха в социалната култура и са част от телата на хората от всички социални кръгове. Татуировките са носили свое собствено значение на всеки етап от развитието на цивилизацията. В древността те са служили като талисман срещу зли духове, врагове, болести, проклятия и други нещастия. Например, татуировки на тотемни животни са били прилагани върху тялото за защита при пътуване или са били използвани като част от културни и религиозни практики, пише actualno.com. В миналото татуировките често са били свързвани със специфични социални групи: гладиатори, пирати, затворници, моряци, роби, за които татуировките са били „бранд“, господари, които са използвали татуировките като символ на господство, контрол и власт над определени социални слоеве.

СОЦИАЛЕН ПАСПОРТ

Татуировките отдавна са вид „социален паспорт“, начин за изразяване на себе си. Това е довело до социалния феномен на идентичността, с която човек се определя, и социалният кръг, към който принадлежи. Татуировката винаги е символична, тя носи определени значения за стремежите и чувствата на човек, дори когато той отказва да ги признае. В митологията древните герои разказват истории за себе си и своите подвизи именно чрез татуировки. Критиците на татуировките често твърдят, че собствениците на татуировки в крайна сметка ще „съжаляват“ за татуировките си.

Според проучване на Pew Research от 2024 г. 24% от хората с рисунки по тялото съжаляват, че са си направили татуировка, докато останалите си ги правят като „напомняне или възхищение за някого или нещо“.

ЗНАЧЕНИЕТО НА ТАТУИРОВКИТЕ ДНЕС?

Днес татуировката е не само модерен, привличащ вниманието аксесоар, но и начин да се подчертае индивидуалността: като елемент на себеизразяване; като начин да се изразиш чрез бодиарт; като инструмент за увековечаване на важни значения и символи. Те представляват несъзнателно послание. Всяка татуировка е история, но не винаги такава, която разказваме на глас. Понякога това е история, разказана за нас от несъзнателната част на психиката, частта, която съдържа болка, желания, агресия и опити за справяне с живота.

От психоаналитична гледна точка татуировката е повече от просто декорация. Тя е телесно представяне на несъзнателни процеси. Това е символ, който носим, ​​често без да разбираме напълно защо или какво означава.

ТЯЛОТО КАТО ПСИХИЧЕСКИ НОСИТЕЛ

В психоанализата тялото се разглежда като повърхност, върху която психиката оставя своите следи. Това може да бъде кожата, израженията на лицето или симптомите. Татуировката е по-буквална, видима следа. Когато чувствата не могат да бъдат изразени с думи, когато психиката не може да се справи със стреса, тялото поема контрола. Това явление се нарича алекситимия (невъзможност за назоваване и реагиране на чувства), а татуировките могат да бъдат начин да се „изкаже“ неописуемото. Понякога се оказва, че татуировката представлява замръзнала болка, а понякога е врата към вътрешни ресурси.

Едно от най-скорошните проучвания, посветено на татуировките и пиърсинга, е проведено от д-р Марейке Ернст и нейните колеги психолози от университета „Йоханес Гутенберг“ в Майнц, Германия. Те са анкетирали германци на възраст от 14 до 44 години, като са използвали данни от общо 2510 домакинства. Участниците в проучването са обсъждали своите татуировки и пиърсинги и са попълвали въпросник относно детството си и преживяна психологическа травма. Оказа се, че хората, които се наслаждават на татуировките и пиърсинга, често са страдали от насилие в детството си.

СПОРЕД ФРОЙД

Според фройдистката психология причините, поради които хората си правят татуировки, произтичат от детството. Емоционално и физическо насилие, семейни кавги – всичко това води до сериозни психологически травми. Като възрастни такива хора продължават да се нараняват, като си правят татуировки. Ето и някои други причини, заради които хората се решават на тази стъпка:

Прехвърляне на отговорност. Неуспехите в живота понякога принуждават хората да прибягват до различни мерки, включително и направата на татуировки. Според тях рисунките по тялото би трябвало да носят късмет и да им помогнат в постигането на целите им. В този случай на татуировката се приписват магически свойства.

Самодекларация. В този случай татуировката има за цел да съобщи на другите нежеланието за общуване. Символът, изрисуван по тялото, казва на другите да стоят настрана.

Самолюбие. Татуировката изразява желание да се издигнеш и да демонстрираш своята важност.

Недостиг на емоции, любов към екстремните спортове. Някои хора искат да опитат всичко в живота, включително татуировки.

Желание да се откроиш. Многобройните татуировки, тунели за уши, расти, пиърсинг и прорязан език сякаш заявяват: „Не искам да бъда като всички останали“. Аз съм уникален и затова трябва да ми се възхищавате.

АКТ НА АГРЕСИЯ ИЛИ САМОЛЮБОВ?

Татуирането може да се разглежда като форма на:

автоагресия , когато психиката преработва потиснат гняв чрез самопричинена болка;

, когато психиката преработва потиснат гняв чрез самопричинена болка; вид пречистване , когато тялото се „пренаписва“, сякаш се създава нова кожа, нова история;

, когато тялото се „пренаписва“, сякаш се създава нова кожа, нова история; идентификация , когато човек изразява кой е (или кой иска да стане) чрез символ върху тялото си;

, когато човек изразява кой е (или кой иска да стане) чрез символ върху тялото си; репарация, ако татуировката се превърне в опит за „излекуване“ на част от себе си или свързване със загубена фигура, като например родител.

Важно е да се прави разлика между мотивите: понякога човек съзнателно избира символика, свързана с преходен етап (загуба, преместване, развод, порастване), докато понякога несъзнателно възпроизвежда повтарящ се модел, причинявайки си болка. Много хора интуитивно възпроизвеждат травмите на предишни поколения в живота си, без дори да го осъзнават. Ако в семейството е имало татуирани фигури (например баща), може да възникне несъзнателно желание или да се идентифицират, или да се дистанцират. И двата варианта са реакции към важна вътрешна фигура.

ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ

Психоанализата идентифицира редица защитни механизми, които човек може да използва, решавайки се да си направи татуировка, без дори да го осъзнава:

Изместване – например, насочване на агресията не към обект (родител, партньор), а към собственото тяло.

Идентификация с агресора – „Ако си сложа същата татуировка като него, ще стана като него и тогава той няма да ме нарани“.

Сублимация – преработка на импулс в социално приемлива форма (в този случай боди арт).

Фиксация – татуировка като замръзнал момент, замръзнало чувство (например любов, загуба, бунт), което не може да бъде преживяно по друг начин.

По този начин тялото, подобно на текст, може да бъде прочетено. Всяка татуировка носи символично значение. Често това са теми, които отразяват нещо, което не може да бъде изразено по друг начин:

надписи – вътрешни послания, понякога адресирани до себе си, понякога до значима фигура;

вътрешни послания, понякога адресирани до себе си, понякога до значима фигура; символи на болка (ножове, кръв, демони) – отразяват необработена вътрешна агресия;

(ножове, кръв, демони) – отразяват необработена вътрешна агресия; ангели, сърца, цветя – желанието за сигурност, любов и приемане;

– желанието за сигурност, любов и приемане; затворени геометрични фигури – опит за поддържане на контрол, за улавяне на вътрешен хаос.

ТАТУИРОВКАТА КАТО ЛЕК

Понякога татуировката може да бъде и начин за покриване на белези след операция. Това може да се разглежда като начин за преработка на травмата, приемането й и нова обич към себе си. Татуировките могат да действат като средство за самопомощ и контрол на тялото след психологическа травма, съобщавайки преживян опит или събитие и служейки като средство за адаптация. Понякога татуировките могат да отразяват и склонност към самонараняване при хора с определени психични разстройства, като например гранично личностно разстройство. В други случаи човек, воден от импулс и интензивен емоционален стрес поради психологически проблеми, може да си направи необмислена татуировка. Не може обаче да се твърди, че татуировките са признак на психично разстройство. Важно е да разберете мотивите за татуиране и страстта към него.

Най-често татуировките са форма на себеизразяване, един от многото начини да бъдеш себе си. Във всеки случай човекът зад татуировката е самият той, а не диагнозата. Самото наличие на татуировка не говори нищо за психическото състояние на човек. Въпреки това различни форми на себеизразяване понякога могат да съпътстват психологически трудности, превръщайки се в начин за справяне с тях и изразяването им (т.нар. сублимация). Понякога това е просто начин на себеизразяване и нищо повече.

ПРИЧИНИ

Има ли причини, които мотивират хората да татуират телата си и да оставят следа от татуировка за цял живот? Ето кои са най-често срещаните:

Лична история. Мотивацията често произтича от лични предпочитания ижитейски опит. Татуировката се превръща в своеобразна връзка с някой близък и значим: за някои тя е напомняне за преодоляване на трудности и притежаване на сила и ресурси, докато други виждат връзка с културното наследство и предците, изобразявайки символика с дълбоко послание.

Субкултура. Татуировката може да се превърне в символ на принадлежност. По този начин човек може да се обозначи с определен статус, роля и членство в група.

Влиянието на културата и медиите. Популяризирането на татуировките чрез живота на идоли и любими герои също оказва влияние. Спомнете си татуировката на Джаред Лето, чиито фенове се стремяха да нанасят подобни символи върху телата си. Или Анджелина Джоли и нейната санскритска татуировка.

Ранният тийнейджърски интерес. Проучванията показват, че повечето хора си правят татуировки през тийнейджърските години.

Мода. Татуировките като моден аксесоар. Хората често споделят своите изображения в социалните медии, показвайки, че са модерни.

Скриване на черти на тялото. За някои татуировките служат като камуфлаж, скривайки белези, които причиняват отхвърляне и остракизъм. Желанието да се скрие минала история и спомени се подпомага от интересно изображение върху тялото.

СЛЕДА ОТ СЕМЕЙНИЯ СЦЕНАРИЙ

Много хора интуитивно възпроизвеждат травмите на предишни поколения в живота си, без дори да го осъзнават. Ако в семейството е имало татуирани фигури (например баща), може да възникне несъзнателно желание или да се идентифицират, или да се дистанцират. И двата варианта са реакции към важна вътрешна фигура. Например, ако бащата е бил татуиран и психически недостъпен, татуировката може да се превърне в начин да го „призовем“ към себе си, установявайки контакт чрез копиране. Ако татуировките на родител са били свързани с бунт или агресия, поставянето на татуировка може да бъде начин за несъзнателен протест: „Аз не съм такъв, но съм белязан по същия начин“. Понякога татуировките се превръщат в замръзнал диалог с родителите: „Вижте, аз съществувам. Виждате ли?“.

СЪВЕТИ

Ако сте изкушени да си направите татуировка, помислете за временни дизайни и си дайте време да обмислите решението. Добре е да се запознаете с потенциалните медицински рискове и натоварването на имунната система. Ако имате някакви съмнения относно наличието на психологически проблеми в мотивацията си за татуиране, най-добре е да се консултирате с психолог или психотерапевт, за да ви помогне да ги идентифицирате и да вземете информирано решение.

Колко време е необходимо, за да заздравее?

Независимо дали ще направите цяла картина на гърба си, или една-единствена буква на китката си, инжектирането на мастило под кожата е медицинска процедура. Ако вашият татуист не ви е дал инструкции за последващите грижи, вижте някои често срещани въпроси, които хората задават, след като са си направили татуировка.

КОЛКО ВРЕМЕ Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ЗАЗДРАВЕЕ ТАТУИРОВКАТА?

Татуировките се правят с помощта на механизирана игла за инжектиране на пигмент в дермата, слоя на кожата под епидермиса – кожата, която виждате. Реално мастилото се вижда през горния слой. Така получавате страхотно произведение на изкуството, но и получавате хиляди малки прободни ранички. Продължителността на пълното възстановяване зависи от размера и местоположението на татуировката. Но най-общо казано, можете да очаквате кожата да се нормализира в рамките на две до три седмици. През първата седмица е нормално да има известно зачервяване и сълзене, а през втората и третата седмица кожата може да сърби и да се лющи. Пълното излекуване на всички слоеве на кожата, увредени от процеса, може да отнеме до шест месеца.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА ПОСТАВИТЕ ВЪРХУ ТАТУИРОВКИТЕ, СЛЕД КАТО ПРЕВРЪЗКАТА СЕ СВАЛИ?

Препоръчва се всичко, което поддържа кожата хидратирана, стига да е нежно, без аромати и без алкохол. Същото важи и за сапуна. Използвайте лечебен мехлем, който създава бариера върху кожата и й позволява да задържа влагата. Той е подходящ за първите няколко дни. След това можете да използвате обикновен овлажняващ крем. Някои художници смятат, че вазелинът може да доведе до избледняване на мастилото. Ако все пак използвате вазелин, опитайте се да ограничите употребата му до вземането на душ, когато мазилото може да осигури водоустойчиво уплътнение върху творбата.

МОЖЕТЕ ЛИ ДА СИ НАПРАВИТЕ ТАТУИРОВКА, ДОКАТО СТЕ БРЕМЕННА?

Това е изключително индивидуално решение. Ако художникът на татуировки не спазва правилните процедури за стерилизация, съществува риск от заразяване с хепатит В, ХИВ или други болести, предавани по кръвен път. Не е известно и дали химикалите, използвани в боята за татуировки, могат да повлияят на бебето, особено през първите три месеца. За да сте напълно сигурни, вероятно ще е най-добре да изчакате до раждането на бебето.

БОЛЯТ ЛИ ТАТУИРОВКИТЕ?

В общи линии – да. Някои го сравняват с поредица от пчелни ужилвания или силно слънчево изгаряне.

АКО НЕЩАТА СЕ ОБЪРКАТ, КОЛКО СТРУВА ПРЕМАХВАНЕТО НА ТАТУИРОВКА?

Вероятно повече, отколкото е струвало да си направите татуировката на първо място. Средната цена за лазерно отстраняване, което нагрява и разтваря пигмента в кожата, е относителна. Тя варира в широки граници, в зависимост от размера и местоположението на татуировката върху тялото ви. Ако желанието ви да си направите татуировка е отдавнашно, направете го. Ако идеята ви датира отпреди пет минути или четири питиета, вероятно е по-добре да изчакате.