„Болкън Кънстракшън“ прави открит паркинг върху 3 дка до бул. „Св.св. Кирил и Методий“ в Благоевград

Регулирането на паркирането ще е необходимо по време на застрояване на огромния терен, където циркът разпъваше шатрата си

Открит паркинг върху 2922 кв.м на централния благоевградски бул. „Св.св. Кирил и Методий“ планира известната строителна фирма „Болкън Кънстракшън“ ООД. Той ще е на метри от жп гарата, на единственото останало незастроено място на булеварда, където обикновено разпъват шатрите си гостуващите циркове.

Собствениците на дружеството Емил Георгиев и Александър Петров вече са входирали в РИОСВ – Благоевград инвестиционното си намерение с уточнението, че изработването му е разрешено с виза за проектиране от 20.11.2023 г. на главния архитект на общината арх. Любомир Огорелков. Предвиден е вход-изход на паркинга, за който има съгласувана организация на движението със сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР – Благоевград. Разпореждането на сектора е да бъдат уведомени преди започване на строителните дейности 2 РУ – Благоевград, ЦСМП и РСПБЗН за точните дати, когато ще се копае. Наложена е и забрана да се поставят строителни материали в сервитута на булеварда и да се осигури необходимата временна регулация, сигнализация и регулиране на движението по време на изкопните работи.

На паркинга не се предвижда полагане на трайна настилка, а само запълване на неравностите на терена. Планирани са изкопни работи до 1,5 м, без използване на взрив.

От 2022 г. теренът е с одобрен ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване, и включва 2 УПИ – за жилищно строителство и озеленяване. Предвидената височина на застрояване е до 15 метра, или 3 етажа, кинт 3, плътност на застрояването до 80% и озеленяване до 20%.

Припомняме, че имотът на починалите Благой и Надежда Стоянови бе наследен от децата им Васил, Данаил и Жана. На няколко пъти от 2009 г. до 2019 г. те искаха изчистване на съсобственост от общината и бившите кметове К. Паскалев и Ат. Камбитов им продадоха и замениха няколко общински места, така че имотът стигна близо 3 дка. Първоначалното намерение на собствениците беше кооперацията да е на 7 етажа.

Временният паркинг ще регламентира паркирането по време на строителството на кооперацията, което означава, че то скоро ще започне. Достъпът до нея ще е откъм ул. „Бодрост“, която се планира да се свърже с ул. „Илинден“. Това ще натовари силно движението по глухата в момента уличка, опасяват се живеещи в района.

ВАНЯ СИМЕОНОВА