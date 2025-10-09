Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Почти 12 години след трагичния ски инцидент, светът все още наблюдава с тъга съдбата на седемкратния световен шампион във Формула 1 – Михаел Шумахер

Според последната информация от най-близките му приятели, легендарният пилот е прикован на легло и вече не може да общува чрез реч, съобщава Gong.bg .

Тъжната реалност бе потвърдена от немския журналист Феликс Гьорнер, който е говорил с един от неговите болногледачи.

„Той вече не може да изразява мислите си с думи. Много е тъжно… Михаел беше герой, непреклонен, почти неразрушим. А сега всички ние се вкопчваме в надеждата, но истината е болезнена – той просто не е добре и вероятно никога повече няма да го видим такъв, какъвто го познавахме.“

Германските медии разкриват, че за Шумахер се грижи екип от 15 души.