Болярите хвърлят срещу еделвайсите диригента на „Бела“ и петричанин

След днешната сутрешна тренировка и последвалия обяд 20-членната група от футболисти на „Вихрен“ потегля за Велико Търново, където в неделя еделвайсите гостуват на „Етър“. За нощта преди сблъсъка на „Ивайло“ беше ангажиран хотелски комплекс в близкото до старопрестолния град село Арбанаси. Тимът на Борислав Кьосев се представя отлично за новак в лигата, но целта е да се избегнат амплитудите в представянето на санданчани, които се забелязват при визитите. Болярите са един от подходящите съперници в тази посока, защото все още не са отбелязали гол на домашния си стадион, на който дотук паднаха от „Янтра“ с 0:1 и записаха две нулеви равенства със „Севлиево“ и „Спартак“ /Плевен/.

Уа­сим Ауах­рия Вен­цис­лав Бен­гю­зов

Пе­тър Ка­раан­ге­лов Чав­дар Ивай­лов

В същото време обаче защитата на вихренци инкасира 5 попадения в предишните си два мача и в този факт е надеждата на виолетовите най-сетне да се отпушат пред противниковата врата. Срещу качествените халфове на южняците начело с Венцислав Бенгюзов новият предводител на домакините Иван Иванов-Русия, който е бивш играч на гостите, ще хвърли миналогодишния диригент на „Беласица“ Чавдар Ивайлов и петричанина Петър Караангелов с идеята точно в тази зона хората му да вземат преимущество. Няма наказани от двете страни, в състава на бяло-зелените няма и сериозно контузени освен възстановяващия се след операция Алекс Веселински. С лентата ще изведе съотборниците си напълно излекуваният капитан Методи Костов-Джек, за Търново ще пътува и дубльорът му на върха на атаката Уасим Ауахрия, който пропусна последните мачове поради контузия. Французинът с алжирски корени се готви наравно с останалите през седмицата, но степента му на готовност за утрешната битка ще се преценява в часовете преди началния съдийски сигнал.

Боляри и еделвайси имат трайно съперничество през първата декада на века на ниво „Б“ група, като от изиграните 9 мача търновци имат 1 победа, 4 двубоя са завършили наравно, а в 4 срещи успехът е бил на страната на „Вихрен“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





