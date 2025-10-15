Борба с косопада: Маска със зехтин

Зехтинът се използва в козметичните процедури точно толкова дълго, колкото се добавя и към вкусни ястия. Това изключително популярно и универсално масло може да помогне за намаляване на косопада, за добавяне на блясък, обем и мекота на косата ви. Ето една маска, която можете да си направите у дома:

Маска за коса със зехтин и мед

Маската със зехтин и мед се препоръчва за хора със суха, увредена или комбинирана коса. Може да се използва и за мазна коса, тъй като тези естествени съставки не я утежняват.

Съставки:

3 супени лъжици екстра върджин зехтин

1 супена лъжица мед

1 капсула витамин Е

Смесете зехтина и меда в купа. Пробийте капсулата с витамин Е и изстискайте маслото в тази смес. Разбийте, докато сместа стане гладка. Измийте косата си с шампоан и я изсушете на въздух. Разделете косата си на секции и нанесете сместа от корените до върховете с ръце или с апликатор за боядисване. Покрийте косата си с шапка за душ. Изчакайте 30-90 минути. Измийте косата си с шампоан отново и след това нанесете балсам.

* Забележка: Ако имате суха коса, нанасяйте тази маска два пъти седмично. За мазна коса я използвайте веднъж седмично.