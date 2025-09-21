Бордото – цветът на есен 2025

Есента винаги идва с особена магия – със свежия въздух, по-хладните вечери и с новите цветове в гардероба ни. През 2025-а модата залага на топли, но и изненадващи нюанси, които лесно можем да вплетем в ежедневието си. А най-хубавото е, че тенденциите са напълно подходящи за дами над 50, които държат да изглеждат стилно, но и да се чувстват комфортно.

Царят на сезона ще е бордото. Тъмночервените тонове – от рубинено до винено, присъстват навсякъде: рокли, палта, чанти, обувки. Това е цветът, който придава благородство и увереност. Бордото стои прекрасно както на по-светла кожа, така и на по-матова, а комбинацията му с бежово или сиво е много елегантна и винаги актуална. А чанта или шал в бордо е напълно достатъчна, за да освежи дори най-семплия тоалет.



Земните тонове са другата открояваща се тенденция. Карамелено, кестеняво, тютюнево и пясъчно – цветовете на падналите листа ще са хит през есента. Те придават топлота и мекота, а освен това се съчетават лесно помежду си. Ако не обичате твърде силни акценти, кафявите нюанси са вашият най-добър приятел. Модните къщи препоръчват съчетание на кафяво с масленозелено или бордо – комбинация, която носи изисканост.



Масленозеленото също е много актуално. То носи усещане за баланс и спокойствие. Връща ни към природата и ни кара да изглеждаме свежо дори в по-мрачните дни. Зелено палто или жилетка е чудесен избор, а ако не сте сигурни, може да започнете с аксесоари – шал, ръкавици или чанта в този цвят.



Сивото и тъмносиньото са класическите цветове на есента, които този сезон се завръщат с пълна сила. Те са универсални, подходящи за всякакви случаи – от делови срещи до разходки в парка. За дамите над 50 сивото е чудесен фон, върху който могат да изпъкнат атрактивни бижута или по-цветен шал. А тъмносиньото винаги носи елегантност и класа, без да е толкова строго, колкото черното.



Малко изненада идва от розовото. Да, то също остава актуално и през тази есен, но в по-приглушени варианти – пудра, праскова, сьомга. Това е чудесен начин да внесем нежност и женственост, без да изглеждаме претрупано. Пуловер в светлорозово например може да се комбинира отлично с кафяв панталон или сив костюм.



За дамите в златната възраст най-важното правило е простото: не гонете сляпо тенденциите, а ги впишете във вашия стил. Една добре подбрана палитра от 2-3 цвята в гардероба е напълно достатъчна, за да изглеждате винаги стилно. И не забравяйте аксесоарите – те са малката тайна за завършена визия. През 2025-а модните къщи показват много кожени ръкавици, шапки с широка периферия и шалове в ярки цветове.







Съвети от стилиста: