Борецът депутат от Дупница Даниел Александров се пенсионира заради тежка контузия

Националът по борба и депутат от ГЕРБ Даниел Александров обмисля официално прекратяване на състезателната си кариера, но не и на политическата. Той участва на световното първенство през септември в Загреб, но не успя да се пребори за медал. 34-годишният дупничанин скъса коленни връзки, което наложи оперативно лечение. Борецът е решил да сложи край на участията си в различни спортни надпревари и да се съсредоточи върху партийните дела, пише bgdnes. Борецът депутат бе обявил, че има желание да продължи, но травмата засега спира кариерата му на борец.

„За мен повиквателната за националния отбор винаги е била и ще бъде дълг – както навремето казармата. Винаги ще се отзовавам да представлявам България и да защитавам честта й“, сподели неотдавна сребърният медалист в категория до 82 килограма на европейското първенство през 2020 година.

Александров е много близък с новата шефка на Българската федерация по борба Станка Златева. Той я изчетка за избора й на поста по-рано през годината: „С огромна радост приветствам избора на Станка Златева за президент. Станка е не просто легенда в спорта, но и човек с визия, дисциплина и отдаденост – качества, които ще допринесат за развитието на българската борба. Убеден съм, че с нейното лидерство ще продължим да раждаме шампиони и да славим България на световната сцена“, каза борецът депутат тогава.

Именно Златева реши да възроди кариерата му в класическата борба. Той стигна до финал на държавния шампионат при класиците през юни в Пловдив. Тогава отстъпи драматично с 4:5 от олимпийския шампион от Париж 2024 Семен Новиков. Александров изненадващо попадна в състава за шампионата в Загреб, като зае мястото именно на отказалия да води централизирана подготовка Новиков в категория до 87 килограма.

Даниел Александров имаше сериозни проблеми с правосъдието. Той бе обвинен за блудство с непълнолетно момиче. Заради скандала депутатът доброволно се отказа от имунитета си. Един от близките до Бойко Борисов хора е заподозрян, че на 7 май 2023 г. в село Бистрица чрез употреба на сила е извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 14-годишна възраст. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда от две до осем години затвор. Александров е обект на прокуратурата от май 2023 г., когато срещу него е образувано разследването за блудство. Даниел отрича категорично деянието. „В дъното на всичко стои моят развод“, убеден е той.

Даниел Александров е сребърен медалист от европейско първенство Борецът претърпя операция на коляното Депутатът доброволно се отказа от имунитета си Дупничанинът с бившата си вече съпруга Джанан Манолова и дъщеря им Станка Златева

През лятото Софийският апелативен съд (САС) прекрати делото. Казусът бе върнат отново в прокуратурата, която трябва да поправи нарушенията, констатирани от тримата съдии.

Сред приятелите си Даниел Александров е известен с прякора си Скейтъра. Освен в залата по борба често може да бъде видян да играе и футбол с авери.

„Като малък си счупих ключицата. Пред залата имаше една скейт рампа. Винаги отивах по-рано и докато чаках да отключат залата, тичах по рампата нагоре-надолу и така паднах. Обличах се малко като скейтърите – с широки дрехи, и оттам ми остана прякорът. До ден-днешен, ако питате някой в Дупница дали познава Даниел, ще каже „не“. Но ако кажете за Скейтъра, 100 процента отговорът ще е положителен“, признава преди време Александров в свое телевизионно интервю.

Депутатът има дъщеря на име Адел. Преди време той се разведе с майката на детето – Джанан Манолова, която също е бивша състезателка по борба. За нея стана ясно, че е била жертва на насилие от страна на изгонения участник от „Ергенът: Любов в рая” – шампиона по кану-каяк Радослав Куцев.