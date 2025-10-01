Министърът на труда и социалната политика предлага увеличение на майчинските през втората година до 1100 лв.

Майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв. – това предложение вече е подписано от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Той обяви новината пред журналисти по време на посещение в Дома за стари хора „Надежда“ в София, по случай Международния ден на възрастните хора.

Гуцанов предложи също, ако майката реши да се върне на работа през втората година от майчинството, да получава 75% от средствата, а не сегашните 50%. По думите му тази мярка би стимулирала по-ранното завръщане на майките на пазара на труда и би подпомогнала икономиката. „Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства“, коментира министърът.

Сред другите идеи са повишаване на финансовата подкрепа за първо, второ и трето дете, както и разширяване на обхвата на еднократната помощ за ученици – тя да обхваща не само първи до четвърти клас и осми клас, а всички деца от първи до осми клас.

По повод Международния ден на възрастните хора Гуцанов подчерта, че грижата за тази група остава приоритет за социалното министерство. „Нас няма да ни има, ако ги няма нашите родители – това е взаимна връзка“, каза той.





