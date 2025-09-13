Борисов в Кюстенидл: В ГЕРБ аз съм началника – това е ясно

В ГЕРБ аз съм началника – това е ясно. Когато говорим с правителството, то си има премиер Желязков и той си е негов началник. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда регионална академия на Младежката организация на партията.

По думите му темелите на управлението на една държава са местната власт. „Казват, че водата се краде – тя не се краде. На практика, изтичайки, водата я няма“, коментира Борисов темата с безводието в страната.

„Със Станката (Станислав Владимиров) станахме бойни другари, както е модерно в тяхната партия. Когато се решаваше съдбата на Перник командировах там двама министри, за да видят какво е без вода и да свършат бързо работа и да се приберат. Когато отивахме със Станката на язовир „Студена“ беше една локва, но след ремонта на стената в края на лятото има 25 млн. литра. Перник има огромен запас. В пречиствателните станции можеше да се снима филм на ужасите. Вместо от западащ град, в момента вилните зони са пълни“, разясни лидерът на ГЕРБ.

„Грешката в Русе е, че МВР избърза с коментара. Можеше само да изкаже съпричастност. И когато имаме всички факти и обстоятелства- да говори. Но понеже сутринта говори областният управител, после кметът… И всеки разказа своята версия. В това намирам първоначалната грешка.“

„Сутринта говори областният управител, после говори кметът и всеки разказва по някаква версия – в това намирам първоначалната им грешка. Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-годишни младежи да го бият – върху това също трябва да разсъждава МВР“, коментира той.

Борисов беше категоричен – внесеният вот от ППДБ изключва възможността за подкрепа от ГЕРБ на общ кандидат на президентските избори.



Борисов припомни, че е обещал четири годишен мандат на партньорите си а и смята, че е изключително важно правителството да остане стабилно, заради тежката международна ситуация, като визира свалените дронове в Полша.Дарик





