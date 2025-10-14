Борисов: Не виждам място на ГЕРБ в такова управление

Лидерът на ГЕРБ поиска смяната на председателя на парламента Наталия Киселова

„Бяхме заети да правим държава, да правим управление, да правим нещо, което хората очакваха след четирите години хаос. Но изобщо не се оценява. Разни партийки си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят. Той е голям, но хлъзгав. Днес ще се изхлузят”. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред съпартийците си в централата на партията.

Борисов честити на победителите на изборите за Общински съвет в Пазарджик – ДПС, както и на вторите, „които толкова много се радваха”.

„Видно е, че ГЕРБ се класира на шесто място. Вкарахме българите в еврозоната, в Шенген, падна мониторинговият механизъм, предоговорихме ПВУ. Изглежда това в ромските махали в Пазарджик не се отчита. Ръстът на ПП-ДБ и „Ново начало” там е колосален”, каза Борисов.

„ГЕРБ е победен. Щом е победен, хващайте се всички победители и оттук насетне ще си карате влака. Да видите лесно ли е”, каза Борисов.

Той се обърна към финансовия министър Теменужка Петкова с думите: „Да се включат в бюджета тези 700 милиона, от които над 220-230 сме изплатили за „Боташ“, да скача дефицитът. Като искат младите лекари повече пари, да видят как са заминали с чували за Турция, а другите ще заминат следващата и по-следващата година. Да отидат при Радев и да си ги търсят”.

„Не виждам защо трябва да сме параван на всичко, което се случва. Гуцанов обяснява по телевизията, че щял да ни убеждава да се повишат заплатите. Нас ли? Със 7 милиарда повече сме дали за пенсии и заплати”, продължи Борисов пред съпъртийците си. И допълни, че БСП имат 19 депутати в НС, а седят по 8-9. „Киселова, където види празник на роза, череша, слива, маруля, заминава да се показва. Откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне”, каза още лидерът на ГЕРБ.

„Днес имаше ССУ – надявам се Желязков да им е казал ясно и точно какво искам. Не виждам място на ГЕРБ в такова управление. Шести сме в Пазарджик, никаква отговорност не нося вече”, каза Борисов.

„Резултатът ще е още по-зле за ГЕРБ, ако останем в такова правителство, което е дало министерства на концесии и те се управляват от кръгове, кръгчета и хора, които изобщо не се занимават с политика и коалиционната им култура е нула“, каза още той. „Ако стоим в такова правителство, ще го правим формално. Кворум няма да им правим„, продължи лидерът на ГЕРБ.

„Не знам дали и министрите да стоят. Дал съм дума, че няма първи да счупим коалицията, но няма да стоим и по този начин. Всеки ден да говорят „Борисов-Пеевски“. Той не е в управлението. Или да влиза официално… Не знам какво ще кажат на ССУ. Аз за ГЕРБ ще преценя. Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председателя на НС. Не може такова нещо – една година им стига, не може да ни се качват на главата. Ще ги наблюдаваме няколко дни„, заяви Борисов.

Той нареди на присъстващите да тръгват към родните си места, за да направят оценка. „Кой когато свърши, да идва да ми докладва. Може да ни предизвикат още по-бързо да ги пратим на избори”, каза още лидерът на ГЕРБ.

„Или правителството ще заработи като едно и ще гледа интересите на българите, или ще изкараме 4-5 дни без кворум, и то само ще си замине”, каза Борисов.

„Не ме искат за премиер, защото мислят, че Желязков е по-лабав. Оттук насетне удряш по масата, не става ли – хайде. Ние сме в готовност. Казваш, че не слушат, не изпълняват. Отвързвам ти ръцете! Нямаш и ден ангажимент към кабинета, ако виждаш нещо неправилно”, обърна се Борисов към министър-председателя.

Малко по-късно Желязков отмени насроченото за сряда, 15 октомври, заседание на Министерския съвет.