Боровинките и черният чай забавят стареенето

Старините са време за спокойствие, мъдрост и наслада от живота. А ключът към това се крие в природата около нас.

Храните, богати на флавоноиди, са най-добрият ни съюзник в борбата със стареенето. Тези природни помощници намаляват риска от отпадналост, поддържат добра физическа форма и дори се грижат за нашето психично здраве.

Как да ги включите лесно в ежедневното си меню?



Започнете деня с ободряваща чаша черен чай: пийте го топъл, без захар, за да подкрепите кръвоносните съдове и да намалите нежеланите възпаления в тялото.



Изяжте шепа горски плодове: малини, боровинки, къпини или ягоди. Добавяйте ги щедро към киселото мляко, овесената каша или просто ги хапвайте за следобедна закуска. Те са истински склад за антиоксиданти, които пазят клетките ви млади.



Една ябълка на ден държи доктора далеч: не забравяйте да ядете ябълките с кората, тъй като именно в нея се крият най-много от полезните вещества.



Цитруси за настроение и тонус: един портокал, мандарина или грейпфрут дневно ще поддържа не само силния ви имунитет, но и доброто ви психично здраве.



Тези стъпки забавят естественото физическо отслабване на тялото с годините и гарантират повече енергия и бодрост.