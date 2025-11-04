Борците на „Миньор“ втори отборно и с 5 медала за купа „Пловдив“

5 медала спечелиха състезателите на „Миньор“ (Пк) от международния турнир по класическа борба за купа „Пловдив“. Това съобщи наставникът на перничани Иво Ангелов. Борил Стойнев отново е първи в категория до 53 кг, Емил Пламенов (85 кг) също грабна злато. Йоан Ганчев (59 кг) се окичи със сребро, а Антонио Стоев (48 кг) и Цветан Цветанов (53 кг) взеха бронз. „Нашите осем състезатели се представиха блестящо, като петима от тях заслужиха медали. Гордеем се и с второто място в отборната надпревара, което ни донесе престижната купа.

Перничани с отборната купа за второ място в пловдивската зала

Поздравления на всички борци и треньори за упоритата работа и отдаденост“, написа в социалната мрежа световният и европейски шампион в кат. до 60 кг при класиците от 2013 г. И. Ангелов.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА