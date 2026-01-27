Топ теми

Борцова надежда на „Тийм Стоев“ заслужи сребро от държавния шампионат за кадетки

Състезателката на „Тийм Стоев“ (Благоевград) Джулия Мазнева спечели сребърен медал от държавния личен шампионат по борба за кадетки в Сливен. Възпитаничката на треньорите Теодор Стоев и Йордан Йорданов заслужи отличието в кат. до 61 кг. Талантливата благоевградчанка пропусна през себе си само носителката на бронзово отличие от европейското първенство в същата възраст Андреа Нисева от „Димитър Кумчев“ (Асеновград), а трета се нареди Сияна Димитрова от „Локомотив“ (Пловдив). Няколко дни пред успеха на борцовата надежда на клуба от областния център на Пиринска Македония вицешампионска титла за мъже в Сливен грабна нейният съекипник Христо Илиев в кат. до 92 кг в свободната борба.

Дж. Мазнева след награждаването в сливенската зала
Талантливата благоевградчанка на тренировка в спортен комплекс „Пирин“
Клубният шеф и треньор Т. Стоев

ИВАН ДЕЛЧЕВ

