Борцова надежда на „Тийм Стоев“ заслужи сребро от държавния шампионат за кадетки

Състезателката на „Тийм Стоев“ (Благоевград) Джулия Мазнева спечели сребърен медал от държавния личен шампионат по борба за кадетки в Сливен. Възпитаничката на треньорите Теодор Стоев и Йордан Йорданов заслужи отличието в кат. до 61 кг. Талантливата благоевградчанка пропусна през себе си само носителката на бронзово отличие от европейското първенство в същата възраст Андреа Нисева от „Димитър Кумчев“ (Асеновград), а трета се нареди Сияна Димитрова от „Локомотив“ (Пловдив). Няколко дни пред успеха на борцовата надежда на клуба от областния център на Пиринска Македония вицешампионска титла за мъже в Сливен грабна нейният съекипник Христо Илиев в кат. до 92 кг в свободната борба.

Дж. Мазнева след награждаването в сливенската зала Талантливата благоевградчанка на тренировка в спортен комплекс „Пирин“ Клубният шеф и треньор Т. Стоев

ИВАН ДЕЛЧЕВ