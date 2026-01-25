Борцовите надежди на „Би Риал“ с каре вицешампионски титли от държавното в Сливен, сребро и за талант на „Беласица“

Надеждите на „Би Риал“ (Сандански) спечелиха 4 вицешампионски титли от държавното лично първенство по свободна борба за момчета до 15 г., което завърши в Сливен вчера. Втори в кат. до 44 кг е Живко Гогов, който отстъпи на финала срещу Аспарух Анастасов от „Илия Павлов“ (Велико Търново). Денислав Тилев (57 кг) загуби директния спор за златото от европейския вицешампион Емре Мюмюнов от „Ангел Гочев“ (Созопол), Тодор Гигински (68 кг) не можа да пребори бъдещия шампион Ангел Стефанов от „Олимпиец“ (Търговище), а Иван Шарков (75 кг) бе подчинен от Симеон Желев (Левски Сф).

Отборът на „Би Риал“ след края на турнира в Сливен

Емилиян Кандиларов



Освен това възпитаниците на треньорите Кирил и Янко Ханджийски стигнаха и до две пети места. Непосредствено зад призьорите се наредиха Иван Алишанов (75 кг) и Владислав Митрев (85 кг). На почетната стълбичка със сребърно отличие се качи и талантът на „Беласица“ Емилиян Кандиларов (35 кг), който бе преодолян в решителната битка в категорията от Слав Славов, състезател на „Дан Колов“ (Елена).

ИВАН ДИМИТРОВ