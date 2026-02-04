Босилеградски художници изложиха свои творби в Радомир

В Общински исторически музей – Радомир е открита изложба „Свързани чрез изкуството“ Босилеград – Радомир, която събира творчеството на осем художници от Босилеград – град с дълбоки културни корени, силна памет и особена духовна енергия. В своите картини те носят не само личния си художествен почерк, но и духа на мястото – дух на граничност, диалог и съхранена идентичност. Изложбата представя творби на автори с различни художествени търсения, обединени от искреността към темите, емоцията и човека – Александар Захариев – Казмир, Станислав Тодоров, д-р Драган Ангелов, Любиша Пенев, Ивана Миланов, Драгана Гонев и Анита Стоилсков Конески.

С уважение си спомняме и за Ненад Александров, който вече не е сред нас, но чието творчество остава живо и вдъхновяващо.

Техните картини са визуални разкази за природа и памет, за вътрешни състояния, за минало и настояще, които продължават да водят диалог помежду си.

Изложбата е и символичен мост между България и Сърбия, между Босилеград и Радомир, между традицията и съвременното изкуство. В свят, който често разделя, изкуството остава пространство за среща и разбирателство.

На откриването присъстваха кметът на община Босилеград Владимир Захариев, председателят на Общинския съвет в Радомир Светослав Кирилов, заместник-кметът на община Радомир Станислава Генадиева, секретарят на община Радомир Ники Иванов, както и председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Република Сърбия Стефан Стойков.

Художниците бяха поздравени от председателя на Общинския съвет в Радомир Светослав Кирилов, който подчерта усещането си за близост и духовна свързаност между двата региона и хората, които ги населяват.

Владимир Захариев кмет на Община Босилеград и Стефан Стойков председател на Националния съвет на българското национално малцинство в Република Сърбия с вълнуващо слово се обърнаха към всички присъстващи. Пожелаха на всички много здраве и още творчески срещи.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА