Босовете в оставка на орлетата бият дузпата на треньорския дует Хр. Арангелов-М. Христов, легендата П. Михтарски поема отбора до края на годината

Босовете в оставка на орлетата Георги Спасов и Милен Стефанов чуха оглушителния призив на феновете и са непоколебими в решението си да бият дузпата на треньорския дует Христо Арангелов-Мариян Христов. Според източници от „Дъбравска“ 1 това се очакваше да стане най-късно вчера вечерта. На легендата Петър Михтарски клубното ръководство разчита да поеме отбора в оставащите четири мача от есенния дял на първенството, след което да му търсят колая за постоянен наставник бъдещите притежатели на акциите. Опцията за вр.и.д. треньор да бъде назначен директорът на школата Радослав Митревски автоматично отпада заради отдавна поетия ангажимент за участието му на престижен семинар в чужбина.

: На легендата П. Михтарски /сн. 1/ се разчита да оправя поразиите на тандема

Хр. Арангелов-М. Христов /в средата на сн. 2/ в края на мандата на съакционерите

Г. Спасов-М. Стефанов /сн. 3/ сн.3

Тандемът Арангелов-Христов пристигна на ст. „Христо Ботев“ на 18 февруари, 4 дни след шокиращото напускане на Иво Тренчев в навечерието на първия пролетен мач срещу „Фратрия“ /0:0/. В Благоевград помнят с добро бившия защитник от времето, когато носеше екипа с орлето, благосклонно бе посрещнат и помощникът му, прочул се като първия българин, вдигнал шампионската купа в германската бундеслига с тима на „Кайзерслаутерн“ през 1998 г. Треньорският мандат на двамата в областния център на Пиринско обаче се оказа пълен провал. До края на миналия сезон зелено-белите записаха 8 победи, 1 равенство и 7 поражения, което им отреди третото място и участие в баража за елита срещу „Ботев“ /Вр/, загубен безславно под Околчица. През настоящата кампания 18-те точки от 5 п., 3 р. и 6 з. смъкна състава до 8-та позиция, на огромно отстояние от челниците, както и отпадането за купата от аматьорския „Спартак“ /Пд/, дойде в повече на привържениците, за да се стигне до масовото недоволство и тоталния отлив от трибуните.

П. Михтарски не за сефте сяда на горещия стол начело на родния „Пирин“, водил е и „Беласица“ и „Вихрен“ през първата декада на хилядолетието. През последните години на няколко пъти изпълнява функциите на спортен директор и консултант в любимия клуб.

СТОЙЧО СТОИЦОВ