Брад Пит прекарал 18 месеца в “Анонимни алкохолици”

Брад Пит и Анджелина Джоли бяха любимата двойка на Холивуд. Двамата започват връзката си след като играят заедно в “Mr and Mrs Smith”. По това време Брад все още е женен за Дженифър Анистън, но това не му пречи да залитне по красивата си колежка.

След като финализира развода си, Пит вече не крие симпатиите си към Джоли и двамата започват да излизат. Три месеца след това двамата обявяват, че чакат първото си дете. То се присъединява към другите четири, които са осиновени.

През 2008-а Джоли отново се появява бременна на събитието Independent Spirit Awards. Същата година, на фестивала в Кан става ясно, че двойката очаква близнаци. Оттогава започват и слуховете, че има нещо гнило в отношенията им.

Въпреки това, Джоли и Пит се жени през 2014 година. Същата година те участват заедно във втори филм след Mr and Mrs. Smith. Романтичната драма By the Sea е написана и режисирана от Анджелина и разказва за двойка, която се опитва да спаси брака си.

2 години по-късно обаче Джоли подава молба за развод. Тя иска пълно попечителство над шестте им деца, а адвокатът й твърди, че това е в интерес на цялото семейство.

В ново интервю за Ню Йорк Таймс, Брад Пит сподлея своята страна от историята. Той признава, че е бил 18 месеца в клон на Анонимните алкохолици след раздялата си с Джоли. Когато слуховете за разрив в отношенията започнаха да циркулират в пресата, таблоидите твърдяха, че спор между двамата е прелял чашата. Детайлите обаче бяха доста различни – някои казваха, че Брад бил пиян, а други, че е нападнал едно от децата си.

Всичко това обаче е било отречено от Пит пред NYT. “Имах просто семейни проблеми като всички останали”. Той откровено говори за престоя си в “Анонимните алкохолици”. Групата, която е била съставена само от мъже, е помогнала на актьора да се справи с проблема.

“Беше доста освобождаващо чувство да покажа най-грозната част от себе си. Научих много от това”, споделя Брад. Сега той твърди, че е забравил за лошия си навик и се фокусира изцяло върху професията си. Въпреки това, предупреждава, че няма да го виждаме толкова често на големия екран.

“Това е бизнес за младежи. Мисля, че задържах това богатство достатъчно дълго, но човек трябва да знае точно кога да го пусне”, признава той пред NYT. В момента той се подвизава във филма на Куентин Тарантино “Once Upon A Time… in Hollywod”, а на 20 септември излиза и новият му проект “Ad Astra”.

