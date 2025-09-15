Братовчедите Маркосян донесоха първа победа на „Пирин“ (ГД) с 3 гола срещу симитличани

„Пирин“ (Гоце Делчев) спечели първите си 3 точки за сезона в Югозападната Трета лига и дори напусна последната позиция в класирането, след като надви с 3:1 у дома „Септември“ (Симитли). Неврокопските футболисти стигнаха до успеха с 2 гола на Христос Маркосян и един на братовчед му Арман Маркосян. Дебют в мъжкия състав на домакините направи юношата Николай Шиндов, син на бившия бранител на отбора Венцислав Шиндов.

Христос Маркосян Арман Маркосян



Срещата се игра без публика заради наказанието на гоцеделчевци след неприятните сцени на мача със „Славия II“ преди две седмици. Мачът започна отлично за пиринци, които откриха в 8-та мин., когато Живко Грозданов комбинира с Александър Виденов, който подаде към А. Маркосян, арменецът с гръцки паспорт напредна и от границата на наказателното поле прониза долния ляв ъгъл. В 17-та мин. Добромир Панчаревски от добра позиция прати топката над вратата, а в 20-та мин. след негово центриране Симеон Димитров-Симба с глава стреля опасно близо до целта. В ответната атака Павел Головодов би по диагонала, а в 27-та мин. С. Димитров със странична ножица едва не изравни. В 34-та мин. Здравко Карадачки излезе зад гърба на защитата, ала шутира до дясната греда. В 39-та мин. настойчивостта на септемврийци бе възнаградена с попадение на Йордан Костов, който се възползва от хубаво центриране от корнер на Панчаревски. Неврокопчани отново поведоха секунди преди почивката, когато П. Головодов изведе Хр. Маркосян, който опъна мрежата. След подновяването на играта домакините продължиха да търсят увеличаване на преднината си, като от много време насам показаха безпогрешна игра в защита. Пропуски направиха Хр. Маркосян и П. Головодов. Арменецът се поправи в 73-та мин. Тогава при скоростна контраатака Илия Карапетров го изведе очи в очи с Константин Бусаров и Христос не сбърка – 3:1. До края нито един от двата отбора не сполучи да отбележи и резултатът остана непроменен.

„ПИРИН“ (ГД): Моламустафа, А. Маркосян, Грозданов, Макриев, Русев (87-Пачеджиев), Виденов, Странджев (61-Асипов), П. Головодов, Карапетров (87-Шиндов), Хр. Маркосян, Шишков (76-Кристофър).

„СЕПТЕМВРИ“ (СИМ): Бусаров, Костов, Янков, Великов, Михайлов, Попев (67-Ласков), Косов (59-Весков), Траянов (76-Илиев), Панчаревски (76-Георгиев), Карадачки (67-Попов), С. Димитров.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





