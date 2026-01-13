Братовчедите Шимбови стартират първи затворен комплекс в Благоевград с до 50 жилища

Братовчедите Димитър и Стефан Шимбови стартират първия в Благоеград затворен комплекс с до 50 апартамента близо до разклона за с. Дъбрава. Той ще е разположен в имот от 6103 кв.м, който в началото на миналата година общата им фирма „Витерджи“ ООД придоби със съдийско постановление по искане на синдика на „Струма имоти“ ООД Емил Делчев.

Имотът е в урбанизирана територия, отреден е за жилищни нужди и разрешено строителство с височина до 10 м. Издаденото през 2006 г. становище на РИОСВ, че инвестиционното намерение не подлежи на задължителна ОВОС, е изтекло и съдружниците Шимбови са пуснали искане за ново.

„Идеята ни е за затворен комплекс с 3 ниски сгради до 3 етажа и общо между 40 и 50 апартамента, с много зеленина и детски площадки“, коментира за „Струма“ Димитър Шимбов. Надеждата на инвеститорите е до края на тази година да стартират строителните дейности. Д. Шимбов отбеляза, че в Благоевград все още няма комплекс от този тип и вече има интерес и запитвания.

„Витерджи“ ООД е регистрирана в средата на 2022 г. и се занимава със строителство на фотоволтаични централи в Европа.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА