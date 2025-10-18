Братски дуел под рамката предлага дербито между съименниците в Разлог

Футболният отбор на „Пирин“ (Разлог) излиза за още една победа у дома във втората серия на дербито срещу съименниците от Гоце Делчев тази есен, след като по-рано през октомври спечели на своя стадион с 4:1, но в турнира за купата на АФЛ. Евентуален успех днес ще му помогне да се изкачи в класирането и да дишат по-спокойно преди мачовете до края на полусезона в Югозападната Трета лига. За този двубой на вратата се завръща титулярят Иван Димитров, който за първи път от много време насам ще излезе срещу брат си Захари Димитров, завърнал се наскоро в „Пирин“ (ГД). Освен него се очаква в стартовия състав да бъде Борислав Сандев, който в сряда при поражението от „Банско“ в областния финал за аматьорската купа с 1:3 бе малко повече от едно полувреме на терена. На линия е и Теодор Чолев, оставен да почива в сряда, за да се възстанови от неразположението, което го мъчеше през седмицата. Той може да си партнира с Петър Попадийн, от когото също се очаква да помогне за ефективността пред гола. Милен Лефтеров е алтернатива в стартовия състав, след като показа добри игри напоследък и навлиза в желаната кондиция след лечението на контузията, мъчила го от края на предишния сезон. Не е изключено на терена да се появи Красимир Шапкаров, който да замени младия Мартин Славов. Ветеранът може да помогне в градивен план заедно с Атанас Чепилов, който да се изнесе пред защитата, където обичайно оперира в „Пирин“ (Рз).

Иван Димитров Захари Димитров

„Никой не иска да прави сравнение с мачовете отпреди. Вярно е, че победихме „Пирин“ (Гоце Делчев) в турнира за купата на аматьорската футболна лига, но тогава те играха със съвсем друг състав. Освен това е неписано правило, в какъвто и състав да излезе някой от двата отбора, винаги се получават здрави мачове, носещи духа на дербито. Независимо от това, че съперникът ни има кадрови неволи, не очакваме лек мач. Нашата задача е да изпълним своите тактически цели и с действията си да заслужим победата, а не да се осланяме на това кой ще играе и кой не при противниците ни, без значение кои са“, коментира треньорът на разложани Атанас Праматаров.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ