Братчета, на 4 и 6 г., избягаха от детска градина в Сапарева баня, полиция отцепи района като при отвличане, откриха ги на път за вкъщи

Две деца – братчета, на 4 и 6 години, избягаха от детска градина в Сапарева баня. Те са открити благодарение на бързите действия на полицията и екипите на общинската администрация в центъра на града.

По първоначална информация малко преди обяд децата са напуснали сградата на детското заведение и са тръгнали по улиците сами. Те са били в сборна група в детската градина и докато бус е зареждал комплекса, са излезли през отворения портал. Децата са от кв. „Сапарево”, от семейство с още двама малчугани.

Всички екипи, които са били на разположение със свободни хора, са ги търсили. Открити са в магазин в кв. „Гюргево” – невредими и в добро общо състояние.



Началникът на ОД на МВР – Кюстендил Светослав Григоров лично тръгнал да ги търси с голяма група полицаи от Кюстендил към Сапарева баня, районът бил отцепен като при отвличане.

„Майката на децата подаде сигнал в полицията, намерихме ги невредими на улица в широкия център на Сапарева баня. Полицейски сили от Сапарева баня, Дупница и Кюстендил бяха мобилизирани и акцията е с щастлив край, но започна разследване за причините, водят се и разпити”, каза Светослав Григоров.

„Назначена е вътрешна проверка в детската градина в Сапарева баня, откъдето избягаха двете деца, на 4 и 6 години”, каза директорът на Детска градина „Света Анна“ Цветана Гладникова. Тя обясни, че малчуганите са избягали, докато учителката давала вода на други деца.

Децата са в сборна група и са били на двора заедно с учителката, която е старши възпитател и има над 10-годишен стаж. След като преброила децата, разбрала, че две от тях липсват. Обадила се на майката на избягалите деца, която трябвало да ги вземе на обяд. Директорката подала сигнал до полицията в Сапарева баня и кмета на общината, а майката на телефон 112, поясни Гладникова.

Гладникова допълни, че работи вече над 30 години в детската градина и досега никога не е имало такъв случай. Тя каза, че децата са братчета и са открити по улицата за дома им.

ИВАН ИВАНОВ





