Братът на благоевградския кмет и бизнес партньорът му, съпруг на общинска съветничка от ПП, строят складове и магазин в 53 дка частен имот край р. Струма

Бизнесменът Димитър Байкушев, брат на кмета на Благоевград, и съдружникът му във фирма „Ей Би Ди Ес Инвест“ ООД Борислав Сивиков, съпруг на общинската съветничка от ПП Антония Сивикова, планират изграждане на складове и магазин в частния си имот от 55 дка, който се намира до р. Струма, близо до Зелендолско шосе под кръговите кръстовища към АМ „Струма“. Инвестиционното им намерение е депозирано за в РИОСВ за оценка на въздействието на околната среда и в общината, като се предвижда изграждане на осем склада, всеки със застроена площ от 1300 кв.м, и магазин върху 700 кв.м. Останалата площ от терена собствениците смятат да използват за паркинг и за озеленяване.

На 30 май т.г. Общинският съвет на Благоевград одобри изработването на ПУП- план за застрояване за имота, за промяна на предназначението му от „нива“ за „ складова дейност и обществено обслужване“. Според Общия устройствен план имотът попада в смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри за строителство – до 10 м височина и плътност до 50%. Достъпът е през имот, чието предназначение с решение на местния парламент от 2024 г., е “за селскостопански, горски, ведомствен път“.

В края на юли т.г. директорът на „ВиК” ЕООД Мартин Петров е съгласувал ВиК схемата за водоснабдяване на частния имот чрез изграждане на нов водопровод и свързването му със съществуващ от градската водопроводна мрежа. Битовите отпадни води ще се заустят в изгребна яма, а дъждовните ще се оттичат свободно или ще се събират в система за дъждовни води. Предвижда се електрозахранването да е с присъединяване към новоизграден трафопост.

Очаква се становището на директора на РИОСВ по инвестиционното намерение на „Ей Би Ди Ес Инвест“ ООД.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






