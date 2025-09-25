Братът на богатата бизнесдама Саша Безуханова – Станислав, го закъса, заради банков кредит му продават 8 дка в Разлог

8 дка в курортната местност Кукурево на гр. Разлог се продават до 29 октомври срещу 218 256 лв. начална цена за наддаване от частен съдебен изпълнител. Преди 18 г. апетитният терен е отреден „за друг курортно-рекреационен обект“. Парцелите всъщност са 2 – от 6000 кв.м и 2000 кв.м, оценени съответно на 163 696 лв. и 54 560 лв., и са в близост един до друг. Подходът към тях е по черен път, като на 700 м от тях има асфалтиран път. Няма водопровод и електрификация. Имотите са неоградени, с тревиста растителност, като най-близките жилища са на 100-150 м. Те са с променено предназначение за жилищно застрояване от 2007 г. Съгласно разпоредба на ЗОЗЗ обаче решението за промяна предназначението на земеделски земи губи правно действие, когато в 6-годишен срок от 2007 г. не е извършено строителство в имота, поради което настоящия статут на имотите е земеделска земя.

Върху имотите от миналата година има наложена възбрана заради непогасен кредит към банкова институция.

Любопитното е, че те са собственост на „Ес и Еф Риалити груп“ ООД, представлявано от Станислав Безуханов, който е съдружник с испанеца Фаусто Вия. Името на Безуханов е свързано с повече от 10 компании, а родословието му – с една от най-богатите и известните жени в България – Саша Безуханова, която му е сестра и съдружник в част от фирмите.

За последно за Станислав Безуханов се чу преди 2 години, когато Комисията по досиета разсекрети неговото като бивш член на Надзорния съвет на „Инвестбанк“ от 1994 до 1997 година.

За разлика от 68-годишния перничанин Станислав Безухановя сестра му Саша непрекъснато е по новинарските канали. Преди 2 г. около името й избухна грандиозен скандал – едновременно като жури и кандидат за финансиране по Плана за възстановяване пловдивска фирма с нейно участие получи 2 541 903 лв. за проект „Ядливи чаши за кафе и бъркалки – устойчиви алтернативи на неразградимите и замърсяващи пластмасови продукти“ – иновация, която е известна от много години както в Европа, така и в ресторантите ни.

Перничанката Саша Безуханова е завършила Технически университет през 1985 г., а в периода 1990 до 1994 г. е директор на австрийската фирма за медицинска апаратура HELLImed. През 1995 г. става генерален директор на S&T България, а през 1998 г. – генерален директор на HP Bulgaria – твърди се, че нейна заслуга е привличането на инвестицията на „Хюлет-Пакард” в глобален център за отдалечени услуги в България. Бизнесдамата е основател на гражданския проект MOVE.BG – платформа за устойчиви решения за развитие на обществото, икономиката и държавата чрез иновации и сътрудничество и председател на Борда на WWF за Централна и Източна Европа.

Инициатор е на Коалиция „За зелен рестарт“ – мрежа за зелено развитие и политики. Беше в Борда на АУБ, член на настоятелството на „Отворено общество” на Джордж Сорос в България, председател на УС на Българско училище за политика „Димитър Паница“, член на Консултативния съвет към Министерство на образованието, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, президент на Българска международна стопанска асоциация и много др. Носител е на редица национални и европейски награди и отличия за нейния принос към общественото развитие.

