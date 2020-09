Братята на Майкъл Джексън – The Jacksons, за първи път в България

The Jacksons са една от най-успешните групи в световната музикална история и през 2018 отпразнуваха своя 50-годишен юбилей. Те спечелиха статут на поп крале в музикалния свят, давайки летящ старт на легендарната солова кариера на Майкъл Джексън.

Джаки, Тито, Джърмейн , Марлон и Майкъл, пет братя от Гари, Индиана, познати първоначално като The Jackson 5, а по-късно като The Jacksons, станаха известни с уникалната си комбинацията от забележителен музикален талант и впечатляваща хореография.

През 1969 се присъединяват към Motown Records. 1970 е изключително успешна за тях – издават четири албума за една година и четири сингъла стават номер едно, задминавайки “Сюприймс”, като най-успешна Motown група. Като част от семейството на Motown, те издават 10 албума в рамките на 6 години, от които са продадени над 200 милиона копия.

През 1976 г. групата, с изключение на Jermaine, напуска Motown Records и стават част от Epic Records, където към тях се присъединява и брат им Randy, като променят името си на The Jacksons. През 1984г. те издават култовия албум „Victory“. Той включва хита на Billboard №3 ‘State Of Shock’ с участието на Mick Jagger. През същата година стартира турнето The Victory Tour, което се превръща в най-грандиозната концертна поредица, организирана някога в САЩ.

От The Jacksons са черпили вдъхновение няколко поколения банди, като Backstreet Boys, New Edition, N * SYNC, New Kids on the Block, както и по-младите Jonas Brothers, One Direction и много други.

През своята бляскава музикална кариера The Jacksons печелят множество отличия:

– Звезда на Холивудската алея на славата – 1980г.

– Включени са в Rock & Roll Hall of Fame – 1997г.

– Включени са във Vocal Group Hall of Fame – 1999г.

– Стават BMI Icons на наградите на BMI Urban Awards – 2008г.

– Включени са в Recording Academy’s Grammy Hall of Fame с парчетата „ABC“ и „I Want You Back“ – 2016г.

На 3-ти Септември 2021г. в Арена Армеец многобройните български фенове на The Jacksons ще имат възможност да видят на живо Jackie, Tito и Marlon, заедно с тяхната група от изключителни музиканти.

Шоуто на легендарните поп идоли ще бъде наистина впечатляващо. То ще е изпълнено с много хитове, танци и уникална мултимедия. Наред със своите емблатични парчета, The Jacksons ще изпълнят и едни от най-големите хитове на великия Michael Jackson.

Коментар с Facebook