Братя Кочеви от Сандански пребиха полицейския син Сл. Цеков заради любовна драма и палеж на БМВ

В полицията в Сандански задържаха Николай и Йордан Кочеви със заповед за задържане до 24 часа заради сбиване със сина на служителя на полицията в курортната община Васил Цеков. До ареста на братята, които живеят и работят в София, но са родом от Сандански, се стигнало след скандал, който прераснал в юмручни удари между тримата.

Екшънът се разиграл в понеделник малко след 18.00 ч., когато е подаден сигнал на тел. 112 от жители в квартала, свидетели на побоя. Сбиването продължило няколко минути. От ударите полицейският син Слави Цеков е с травма на главата, рамото и лявата ръка. След пристигане на дежурен екип той е транспортиран за болницата в Сандански, където е прегледан и настанен за лечение.

Конфликтът между братя Николай и Йордан Кочеви и Слави Цеков датира от години след умишлен палеж на автомобил, собственост на двамата братя. От видеокамера, поставена на гръцката фирма „Мармарис“ в района на жк „Спартак” в Сандански, се виждат две лица с маски, едното от които носи туба с течност. БМВ-то е паркирано на ул. „Пирин“, която граничи с жк „Спартак”, вижда се, че след няколко минути автомобилът пламва.

В града се коментира версията, че палежът е станал заради любовна драма. Доведената дъщеря на бившия шеф на Криминална полиция в РУ – Сандански Владислав Паскалев е била приятелка на бития Слави Цеков. Отмъщението на полицейския син е заради съмнения, че момичето е било в близки отношения с единия от братята.

Сред свои познати Кочеви са споменавали, че имат доказателства не само за палежа на техния автомобил, но и за други палежи и кражби, свързани с полицейския син в Сандански.

Коментира се и че договорката между братята и полицейския син Слави Цеков били той да им изплати цената на автомобила, но и досега не е изпълнил даденото обещание. Преди седмица Кочеви се срещнали със Слави и го помолили да плати БМВ-то, но тогава той избягал.

Задържаните момчета са племенници на бившия началник на РЗИ – Сандански Атанас Кочев. В града ги познават като добри и отзивчиви, не са криминално проявени. Задържани са за 24 часа, а вчера са освободени от управлението в Сандански.

