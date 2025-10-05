Брежанският мениджър К. Димитров изведе „Скарбъро“ до златен дубъл в Канада

Канадският „Скарбъро“, воден от брежанския мениджър Кирил Димитров, стигна до златен дубъл в първенството на CSL, което е пикът в кратката история на клуба от Източно Торонто. След като преди 2 седмици червено-белите станаха шампиони на редовния сезон в лигата, сега те спечелиха с 1:0 финалния плейоф за титлата срещу „Сръбските бели орли“. Решителната битка за златните медали на „Естер Шайнер Стейдиъм“ започна равностойно, но съдбата се усмихна на „Боро“ в 36-та мин., когато след изпълнение на корнер халфът Анди Руис успя да преодолее вратаря на орлите Даниел Голшак – 1:0. На почивката треньорът на губещия тим Боян Зоранович вкара на терена бившия национал на Канада Адриан Кан, чиято кариера мина през MLS, Дания и Англия, но и това не помогна. „Сръбските бели орли“ все пак упражниха натиск през втората част, ала стражът на „Скарбъро“ Хосе Родолфо бе непробиваем. „Усилената работа се отплаща с резултата от днешния мач на годината. Започнахме лошо, но завършихме по шампионски, защото нашият отбор беше най-добре селектиран и отлично подготвен“, коментира генералният мениджър и старши треньор на шампионите К. Димитров, който е родом от симитлийското с. Брежани и е бивш футболист на „Беласица“ в елита през ерата „Хаджииванов“. Преди последния мач двата съперника спечелиха полуфиналните плейофи, като „Боро“ надви с 3:1 „АЕЕМ Канада“, а орлите се наложиха с 6:1 над „Юнити“. Тогава за бъдещия шампион отново се разписа Руис, другите голове забиха Девой Грей и Гонсало Матиас, отсреща почетно вкара Дуреша Шубиса. Освен златния дубъл през тази година, К. Димитров и хората му спечелиха титлата и през 2019 и 2021 г., докато през 2017, 2018, 2020 и 2022 г. червено-белите губят финалния двубой. За 11-годишната си история тимът от Торонто има във визитката си и 3 шампионски звания като първенец на лигата през 2020, 2023 г. и сегашната 2025 г. През цялото време собственик на клуба е българинът Ангел Белчев, а брежанският мениджър разполага с цялата оперативна власт. Всъщност К. Димитров се зае и с преките спортно-технически дела от края на юли, когато треньорът Зоран Кнежевич бе уволнен заради лошия старт на сезона.

А. Руис /вляво / заби скъпоценния гол на финала К. Димитров /отзад, с шапката/ опитва здравината на златния медал Брежанеца /с гръб вляво / споделя бурната радост на подопечните си след края на финала на „Естер Шайнер Стейдиъм“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ