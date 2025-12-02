Брижит Бардо е изписана от болницата

Кино звездата Брижит Бардо напусна болницата Сен Жан в Тулон. На 30 ноември тя се върна в любимия си Мадраг, след като две седмици бе под медицинско наблюдение, предаде БГНЕС.

„От неделя тя си почива и възстановява силите си“, споделя съпругът ѝ Бернар д’Ормал.

„В отговор на разпространената фалшива информация в последните дни Брижит Бардо иска да напомни на всички, че тя в момента се възстановява и ще оцени, ако бъде уважавано личното ѝ пространство, като приканва всички да се успокоят“, се посочва в изявление на фондацията й, цитирано от БТА.

На 27 септември, в навечерието на рождения си ден, Брижит Бардо бе хоспитализирана за сериозна операция. Тя излезе от болницата в средата на октомври, но трябваше да се върне в Тулон в средата на ноември за различни контролни прегледи след операцията. Те продължиха две седмици.

Утре е премиерата на бифрафичния филм за нея.