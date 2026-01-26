Британски медии: Михаел Шумахер вече не е прикован на легло

Великият седемкратен шампион на Формула 1 Михаел Шумахер вече не е прикован на легло – повече от 12 години след падането си при каране на ски.

Малко е публично известната информация за възстановяването на 57-годишния Шумахер, който получи тежки наранявания по време на почивка във френските Алпи през 2013 г.

Сега източници съобщиха, че седемкратният световен шампион може да седи в инвалидна количка. За него все още се грижат денонощно съпругата му Корина и екип от медицински персонал, пише британското издание „Дейли Мейл“.

Снимка: Getty Images

Какво е състоянието на Михаел Шумахер?

Но напредъкът му означава, че може да бъде превозван с количка из именията си в Майорка и близо до Женевското езеро. След инцидента си Шумахер не е виждан публично, като се спекулира, че може да общува само чрез мигане. Източници твърдят, че това не е така. Един каза: „Той разбира някои от нещата, които се случват около него, но вероятно не всички.“

Имаше слухове, че ще се появи на сватбата на дъщеря си Джина-Мария през 2024 г., но те се оказаха неверни.

Миналата година трима бивши служители на семейството бяха осъдени, след като заплашиха да публикуват стотици негови снимки в сегашното му състояние.

В началото на месеца дъщеря му сподели рядка снимка на цялото семейство преди инцидента на рождения ден на Шумахер, показвайки младото семейство усмихнато с надпис: „Най-доброто завинаги. Честит рожден ден, татко“, припомня „Сън“.

Снимка: Alamy

Ски инцидента на Шумахер 2013

Животът на Михаел Шумахер висеше на косъм преди 13 години, докато медиците отчаяно се опитваха да го поддържат жив след трагична ски катастрофа, която го остави с ужасяващи мозъчни травми.

Легендата от Формула 1 получи възможно най-доброто лечение, като беше поставен в медицински предизвикана кома, телесната му температура беше понижена и претърпя часове сложни операции на мозъка.

Снимка: EPA

През 2013 г. седемкратният световен шампион и неговият тогава 14-годишен син се спускат по ски писта френския курорт Мерибел. Записи от камерата на каската му разкриха, че не се е движил с прекомерна скорост, когато ските му ударят скала, скрита под снега. Той пада и удря главата си в друг камък. След инцидента Шумехер е транспортиран с хеликоптер до болница за две животоспасяващи операции. В един момент на семейството му е било казано да се подготви за най-лошия сценарий, тъй като ситуацията е била много по-лоша, отколкото се е смятало първоначално.

По това време медиците са казали, че Шумахер вероятно ще остане в индуцирана кома поне 48 часа, това състояние продължава 250 дни – повече от осем месеца.

Снимка: Getty Images

След като се събужда през юни 2014 г., той е изписан от болницата и е изпратен в дома си до езерото Женева, за да получи допълнително лечение.

Оттогава съпругата му Корина и близкият му кръг приятели умело избягват изтичането на почти всичко за здравословното му състояние.

Публикувана е само малка част от информацията, включително съобщения, че Шумахер е бил в инвалидна количка, но може да реагира на нещата около себе си.

През 2019 г. се говореше, че Шумахер ще се подложи на революционна терапия със стволови клетки в опит да регенерира и възстанови нервната си система.

Известният френски кардиолог д-р Филип Менаше, който го е оперирал преди това, е трябвало да извърши лечението, което ще доведе до преместване на клетки от сърцето му в мозъка му.

След лечението в болница „Жорж Помпиду“ в Париж се твърди, че той е „в съзнание“, въпреки че са дадени малко други подробности за състоянието му.btvnovinite.bg.